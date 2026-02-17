Лунный календарь на март 2026: благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца весны

Первый месяц весны 2026 года обещает стать временем активных начинаний и эмоционального обновления, однако успех многих инициатив будет напрямую зависеть от фаз Луны. Читай в материале лунный календарь удачных и неудачных дней на март 2026 и в которые лучше удержаться от любого дела.

Лунный календарь на март 2026 года: удачные и неудачные дни

Лунный календарь на март 2026 года: удачные дни

Март начнется с фазы роста, которая продлится всего два дня, уступая место Полнолунию уже 3 марта. Этот день станет настоящим энергетическим пиком, идеальным для развития хобби и новых дел.

Молодой человек 19 марта знаменует собой точку перезагрузки, после которой до конца месяца Луна будет расти еще раз, даря силы для масштабных бизнес-проектов и оздоровительных программ.

Особое внимание следует уделить 10 и 11 марта: эти дни считаются одними из лучших для карьерного рывка, перехода на новую работу или реализации масштабных планов. Если твои цели касаются личной жизни, то 6 марта станет идеальным моментом для знакомств, помолвки или свадьбы.

Важной дети является также 20 марта, когда космическая энергия будет способствовать любой щедрости — как финансовой, так и эмоциональной, что сделает этот день удачным для благотворительности и крупных инвестиций. Для научной деятельности и духовных практик лучше всего подойдет 24 марта, а семейные дела и совместный бизнес доставят наибольшее удовольствие 28 марта.

Лунный календарь на март 2026 года: неудачные дни

С 3 по 18 марта, наступает период нисходящей Луны, когда энергия постепенно угасает, что способствует завершению начатой ​​и внутренней очистки.

В то же время март содержит и неблагоприятные дни, среди которых 1, 4, 13, 16, 19, 21 и 23 числа. В эти периоды возрастает риск конфликтов и импульсивных решений, поэтому астрологи советуют избегать острых дискуссий, не начинать ничего кардинально нового и посвятить время отдыха и восстановлению сил во избежание досадных ошибок под влиянием эмоций.

Раньше мы писали о церковном календаре на март 2026 — читай в материале, какие значимые даты будут в следующем месяце.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!