Лунный календарь рыбака на июнь 2026 года: в какие дни рыба будет активной

Июнь по праву считается одним из самых интересных месяцев для любителей рыбалки. В то же время первый месяц лета капризный: большое количество природного корма в воде, сезонная жара и фазы Луны могут оказывать существенное влияние на активность рыбы.

Именно поэтому опытные рыбаки ориентируются не только на погоду, но и на лунный календарь – он позволяет определить дни, когда шансы на удачный улов будут максимальными.

Фазы Луны действуют на поведение подводных обитателей из-за изменения гравитационного поля и биоритмы – и выбор правильной даты нередко становится решающим фактором между полным садом и пустыми руками. Читай в материале календарь рыбака на июнь 2026 года.

Лунный календарь рыбака на июнь 2026 года

Начало месяца приходится на ниспадающую Луну, которая продлится примерно до 14-15 июня. В это время поклевка будет неравномерной: слабой в начале и относительно неплохой в первые выходные месяца.

15 июня наступает новолуние — середина месяца станет наименее благоприятной для рыбалки. Лучший и стабильный период начнется после новолуния, на растущей Луне, с 16 по 29 июня. В конце месяца, 30 июня, ожидается полнолуние — клев снова ухудшится.

Календарь рыбака на июнь 2026 года: благоприятные дни

В эти даты Луна способствует максимальной активности рыбы, что делает их идеальными для выезда на водоем.

Лучший клев (пик активности): 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23 июня.

Хороший клев (стабильная активность): 5, 6, 7, 17, 24, 25 июня.

Календарь рыбака на июнь 2026: неблагоприятные дни

В эти даты рыба может быть пассивной или полностью игнорировать приманки из-за неблагоприятных фаз Луны – рассчитывать на значительный результат не стоит.

Слабая поклевка: 2, 8, 9, 10, 11, 26, 27 июня.

Очень плохой клев (время для подготовки снастей): 1, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 июня.

Какую рыбу и на что ловить в июне 2026 года

В июне хорошо клюют карась, лещ, плотва, окунь, судак, щука, сом, белый амур и толстолобик. Мирная рыба – карась и карп – активно держится у прогретого мелководья, зарослей камыша и кувшинок.

Лещ выбирает глубокие русло-ямные участки с более холодной водой, а щука устраивает засады в прибрежной растительности, где гоняет малька. Судак после заката выходит на мелководные песчаные косы.

Из-за большого количества природного корма в водоемах рыба в июне становится требовательной к наживке. Для мирных видов лучше всего подходят червь, опарыш, личинки, хлеб, перловка и кукуруза. Карп хорошо реагирует на ароматные бойлы. Для хищников – воблеры, блесны и силиконовые приманки для джига.

Раньше мы писали, каким будет лунный календарь благоприятных дней на июнь 2026 — читай в материале, какие дни будут лучшими для твоих начинаний.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!