Місячний календар рибалки на червень 2026: в які дні риба буде активною

Червень по праву вважається одним із найцікавіших місяців для любителів риболовлі. Водночас перший місяць літа примхливий: велика кількість природного корму у воді, сезонна спека та фази Місяця можуть суттєво впливати на активність риби.

Саме тому досвідчені рибалки орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний календар — він дозволяє визначити дні, коли шанси на вдалий улов будуть максимальними.

Фази Місяця діють на поведінку підводних мешканців через зміни гравітаційного поля й біоритми — і вибір правильної дати нерідко стає вирішальним фактором між повним садком і порожніми руками. Читай у матеріалі календар рибалки на червень 2026.

Місячний календар рибака на червень 2026

Початок місяця припадає на спадаючий Місяць, що триватиме приблизно до 14–15 червня. У цей час клювання буде нерівномірним: слабким на початку та відносно непоганим у перші вихідні місяця.

15 червня настає молодик — середина місяця стане найменш сприятливою для риболовлі. Найкращий і найстабільніший період розпочнеться після молодика, на зростальному Місяці, з 16 по 29 червня. Наприкінці місяця, 30 червня, очікується повня — кльов знову погіршиться.

Календар рибалки на червень 2026: сприятливі дні

У ці дати Місяць сприяє максимальній активності риби, що робить їх ідеальними для виїзду на водойму.

Найкращий кльов (пік активності): 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23 червня.

Хороший кльов (стабільна активність): 5, 6, 7, 17, 24, 25 червня.

Календар рибалки на червень 2026: несприятливі дні

У ці дати риба може бути пасивною або повністю ігнорувати приманки через несприятливі фази Місяця — розраховувати на значний результат не варто.

Слабке клювання: 2, 8, 9, 10, 11, 26, 27 червня.

Дуже поганий кльов (час для підготовки снастей): 1, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 29, 30 червня.

Яку рибу та на що ловити в червні 2026

У червні добре клюють карась, лящ, плотва, окунь, судак, щука, сом, білий амур і товстолобик. Мирна риба — карась і короп — активно тримається біля прогрітого мілководдя, заростей очерету та латаття.

Лящ обирає глибокі русло-ямні ділянки з прохолоднішою водою, а щука влаштовує засідки в прибережній рослинності, де ганяє малька. Судак після заходу сонця виходить на мілководні піщані коси.

Через велику кількість природного корму у водоймах риба в червні стає вибагливою до наживки. Для мирних видів найкраще підходять черв’як, опариш, личинки, хліб, перловка та кукурудза. Короп добре реагує на ароматні бойли. Для хижаків — воблери, блесни та силіконові приманки для джига.

