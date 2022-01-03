Українці зобов’язані прив’язати SIM-карту до паспорта — навіщо це та як це зробити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Січня 2022, 15:00
Прив'зка сім-карти до паспорта

Більше новин
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (17:30)
Зимова прогулянка з дитиною
“Чи можна гуляти на вулиці, коли дитина хворіє?”
Як їжа впливає на наш настрій
Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Дивитись більше

Матеріали по темі

Економічний паспорт українця
Економічний паспорт для українських дітей: що це таке та навіщо він потрібен
Антитютюновий законопроект
Антитютюновий законопроект: як в Україні борються з курінням неповнолітніх

Відео
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ

Вікна-новини. Випуск від 03.01.2022 (17:30)
0:03:11
Стоунхендж
Бетонні брили за півтора мільйона гривень: як у Харкові з’явився Стоунхендж
0:02:52
Тигри
Символ 2022 року любить смаколики? Як Київський зоопарк задобрює тигрів презентами
0:21:02
Привітання Зеленського з Новим роком 2022
Привітання Зеленського з Новим роком 2022!
Привітання з Новим роком у прозі
Антитіл від негативу вам! Привітання з Новим роком 2022 від ведучих Вікна-новини
0:03:57
Піротехніка
Вибухові свята і болючі наслідки: як уберегти дітей від неякісної піротехніки
0:34:28
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 30.12.2021 (22:00)
0:04:55
Булінг
Відволікатимешся, то митимеш підлогу, як твоя мама: історія булінгу у школі Києва
0:01:18
Донорство крові
Найтепліший день донора у готелі Park Inn by Radisson
0:01:04
Шварцнеггер
Арнольд Шварценеггер — холостяк: актор розлучився після десяти років судової тяганини
Більше відео
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв
Читати далі
Як підготувати авто до дальньої поїздки взимку — поради досвідчених водіїв
Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій
Читати далі
Риба — від тривог, горіхи — для мозку: як їжа впливає на наш настрій