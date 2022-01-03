Українці зобов’язані прив’язати SIM-карту до паспорта — навіщо це та як це зробити

З 1 січня цього року усі власники SIM-карток повинні прив’язати їх до паспорта. Про це йдеться в змінах до Закону про електронні комунікації.

Абоненти можуть ідентифікувати себе до 1 січня 2025 року. Якщо ж цього не зробити, людина не зможе користуватися послугами зв’язку.

Навіщо це потрібно

У Верховній Раді зазначають, що прив’язка SIM-карт до паспорта потрібна для захисту персональних даних громадян від шахраїв.

Вже зараз багато хто користується інтернет-банкінгом, отримує виписки на свої мобільні телефони, замовляє товари та послуги онлайн. Разом з цим зростають і ризики шахрайства.

Про це йдеться на сайті Комітету з питань цифрової трансформації.

У ВР звертають увагу на те, що більшість номерів телефонів на сьогодні вже й так прив’язані до конкретних людей через банківські послуги. Тому така персоніфікація є формальністю.

Водночас вона дасть змогу надійно захиститися від аферистів.

Ти зможеш ефективніше боротися зі спамом і втручанням у своє приватне життя, оскільки правоохоронці легко встановлять особу ошуканця за номером телефону.

Крім цього, держава з допомогою мобільних операторів зможе отримувати більш повні статистичні дані про населення, зокрема міграцію людей.

Трохи історії

Варто згадати, що це вже не перша спроба продавати SIM-карти за паспортом. Таку ідею обговорювали у 2014, 2017 та 2019 роках.

Раніше люди могли пройти персоніфікацію SIM-карти за власним бажанням. Тепер це буде обов’язковою умовою.

Де ще у світі є таке

У багатьох країнах світу SIM-карти прив’язані до документів, що підтверджують особу — паспорта, водійських прав тощо.

Такий закон діє в Грузії, Словаччині, Польщі, Німеччині, Норвегії, Австралії тощо.

Як прив’язати свою SIM-карту до паспорта

Якщо ти абонент Київстар

Цю процедуру можна зробити онлайн через застосунок Мій Київстар або прийшовши особисто в центр обслуговування.

Якщо ти прив’язуєш SIM-карту до паспорту онлайн

Зайди в застосунок Мій Київстар. Обери номер в профілі та перейди на вкладку Користувач. Обери метод реєстрації за допомогою ЕЦП (електронного цифрового підпису). Завантаж ключ ЕЦП та введи пароль до нього. Заповни шаблон електронної форми. Підтверди реєстрацію.

ЕЦП можна отримати у ПриватБанку, Ощадбанку, УкрСиббанку, за допомогою Дії або ж в інших центрах.

Якщо ти прив’язуєш SIM-карту до паспорта в магазині

Візьми з собою оригінал паспорта та картки про призначення індивідуального ідентифікаційного номера (ІПН). Пред’яви свою SIM-карту. Подай заяву.

Зразок заяви можна переглянути тут.

Якщо ти абонент Vodafone

Пройти ідентифікацію також можна в магазині Vodafone або онлайн.

Якщо ти обираєш ідентифікацію онлайн, заповни реєстраційну форму. Для цього також знадобиться ЕЦП.

Якщо ж хочеш особисто прийти в центр обслуговування Vodafone, не забудь взяти з собою SIM-карту, паспорт та ідентифікаційний код.

А якщо ти ще не знаєш, що через п’ять років усі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд, то радимо прочитати, як оформити електронну трудову книжку вже сьогодні.