Українці зобов’язані прив’язати SIM-карту до паспорта — навіщо це та як це зробити

З 1 січня цього року усі власники SIM-карток повинні прив’язати їх до паспорта. Про це йдеться в змінах до Закону про електронні комунікації.
Абоненти можуть ідентифікувати себе до 1 січня 2025 року. Якщо ж цього не зробити, людина не зможе користуватися послугами зв’язку.
У Верховній Раді зазначають, що прив’язка SIM-карт до паспорта потрібна для захисту персональних даних громадян від шахраїв.
Вже зараз багато хто користується інтернет-банкінгом, отримує виписки на свої мобільні телефони, замовляє товари та послуги онлайн. Разом з цим зростають і ризики шахрайства.
Вже зараз багато хто користується інтернет-банкінгом, отримує виписки на свої мобільні телефони, замовляє товари та послуги онлайн. Разом з цим зростають і ризики шахрайства.
Про це йдеться на сайті Комітету з питань цифрової трансформації.
У ВР звертають увагу на те, що більшість номерів телефонів на сьогодні вже й так прив’язані до конкретних людей через банківські послуги. Тому така персоніфікація є формальністю.
Водночас вона дасть змогу надійно захиститися від аферистів.
Ти зможеш ефективніше боротися зі спамом і втручанням у своє приватне життя, оскільки правоохоронці легко встановлять особу ошуканця за номером телефону.
Ти зможеш ефективніше боротися зі спамом і втручанням у своє приватне життя, оскільки правоохоронці легко встановлять особу ошуканця за номером телефону.
Крім цього, держава з допомогою мобільних операторів зможе отримувати більш повні статистичні дані про населення, зокрема міграцію людей.
Варто згадати, що це вже не перша спроба продавати SIM-карти за паспортом. Таку ідею обговорювали у 2014, 2017 та 2019 роках.
Раніше люди могли пройти персоніфікацію SIM-карти за власним бажанням. Тепер це буде обов’язковою умовою.
У багатьох країнах світу SIM-карти прив’язані до документів, що підтверджують особу — паспорта, водійських прав тощо.
Такий закон діє в Грузії, Словаччині, Польщі, Німеччині, Норвегії, Австралії тощо.
Такий закон діє в Грузії, Словаччині, Польщі, Німеччині, Норвегії, Австралії тощо.
Цю процедуру можна зробити онлайн через застосунок Мій Київстар або прийшовши особисто в центр обслуговування.
ЕЦП можна отримати у ПриватБанку, Ощадбанку, УкрСиббанку, за допомогою Дії або ж в інших центрах.
Зразок заяви можна переглянути тут.
Пройти ідентифікацію також можна в магазині Vodafone або онлайн.
Якщо ти обираєш ідентифікацію онлайн, заповни реєстраційну форму. Для цього також знадобиться ЕЦП.
Якщо ж хочеш особисто прийти в центр обслуговування Vodafone, не забудь взяти з собою SIM-карту, паспорт та ідентифікаційний код.
А якщо ти ще не знаєш, що через п’ять років усі паперові трудові книжки перейдуть виключно в електронний вигляд, то радимо прочитати, як оформити електронну трудову книжку вже сьогодні.