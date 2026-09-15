Стиль життя Авто

Штраф за перевищення швидкості у 2026 році: коли надходить та яку суму треба сплатити

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Вересня 2026, 12:30 2 хв.
штрафи за перевищення швидкості
Фото Pexels

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