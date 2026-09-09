Довідка ОК-7: як отримати швидко та для чого потрібна

Довідка ОК-7 — це інформація про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок та страховий стаж за період із 2011 року. Часто вона потрібна для розрахунку різних нарахувань. Тому розповідаємо, як її отримати та коли її можуть попросити.

Для чого потрібна довідка ОК-7

Тож, що таке довідка ОК-7? Це індивідуальна інформація про застраховану особу з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про суму зарплати, з якої сплачується страховий стаж.

Довідка потрібна для розрахунку лікарняних виплат, нарахування допомоги з безробіття та в інших випадках.

Довідка ОК-7: як отримати в Дії

Найшвидший варіант отримати довідку — це сформувати її на сайті Дія. Ця функція доступна також і на телефоні.

Щоб отримати довідку онлайн з комп’ютера, потрібно виконати такі дії:

авторизуватись в кабінеті громадянина на сайті Дія у будь-який зручний спосіб — за допомогою електронного підпису або Bank ID;

вибрати у меню Послуги кнопку Довідка ОК-7. Якщо інформація в реєстрі застрахованих осіб відсутня, послуга буде недоступна;

перевірити коректність своїх персональних, за необхідності оновити їх та надіслати запит на довідку.

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Оформити довідку в додатку Дія з телефона можна так:

зайти в меню Сервіси та обрати Довідки та витяги;

натиснути на Довідка ОК-7 і згодом вибрати Замовити довідку.

Довідка формується та надсилається протягом кількох хвилин автоматично.

Довідка ОК-7: як отримати через вебпортал Пенсійного фонду

Отримати довідку ОК-7 можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд.

Для цього потрібно:

Увійти до свого особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ або відкрити мобільний застосунок Пенсійний фонд.

Натиснути кнопку Вхід та пройти авторизацію. Для цього можна скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП) або Дія.Підписом.

У меню зліва відкрити розділ Комунікації з ПФУ та обрати Запит на отримання електронних документів.

У полі Тип звернення зазначити довідку ОК-7. Необхідні персональні дані система підтягне автоматично.

Надати згоду на обробку персональних даних і натиснути Надіслати до ПФУ.

Після формування документа готова довідка з’явиться в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.

Довідка також видається офлайн у Пенсійному фонді України. Для цього треба звернутись до територіального органу фонду і замовити її у відповідального працівника.

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