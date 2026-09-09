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Довідка ОК-7: як отримати швидко та для чого потрібна

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Вересня 2026, 15:30 3 хв.
довідка ок 7 як отримати
Фото Pixabay

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