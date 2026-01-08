Медична довідка 083/о: що це та як її отримати

Оформлення медичної довідки форми 083/о залишається обов’язковою процедурою для кожного, хто планує отримати посвідчення водія вперше, відкрити нову категорію або відновити документ після вилучення.

Оформлення довідки все ще вимагає присутності водія для проходження медичної комісії, попри те, що її отримати не зовсім складно. Читай у матеріалі, що таке медична довідка 083/о та як її отримати.

Медична довідка 083/о: як отримати документ

Отримати довідку можна як у державних поліклініках, так і в приватних медичних центрах, які мають відповідну ліцензію МОЗ на проведення медичних оглядів кандидатів у водії.

Для оформлення медичної довідки водія у 2026 році необхідно підготувати базовий пакет документів, який включає:

паспорт громадянина України (або ID-картку з витягом про місце реєстрації).

дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

довідку із зазначеною групою крові.

наявність військового квитка або тимчасового посвідчення із чинними відмітками про військовий облік(для чоловіків).

Без надання військово-облікового документа медична комісія не зможе завершити процедуру огляду. Також водіям, які мають проблеми із зором, необхідно мати при собі окуляри або контактні лінзи, оскільки перевірка гостроти зору є критичним етапом комісії.

Щоб отримати довідку 083/о потрібно пройти огляд групою лікарів, до якої входять терапевт (або сімейний лікар), офтальмолог, невропатолог, отоларинголог та хірург.

Стандартний перелік аналізів включає загальний аналіз крові та сечі, аналіз крові на вміст цукру, а також визначення групи крові та резус-фактора. Також обов’язковим є надання актуальних результатів флюорографії та для жінок — огляду гінеколога.

Результати медичного огляду автоматично синхронізуються з eHealth, що дозволяє сервісним центрам МВС миттєво перевіряти чинність документа. Термін дії медичної довідки для водіїв віком до 55 років зазвичай становить 10 років, проте для осіб старшого віку або тих, хто має певні хронічні захворювання, цей термін може бути скорочений до 2 або навіть 1 року.

