Удар по здоров’ю нації: як хронічний стрес та війна руйнують організм українців

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації спричинило глибоку кризу в системі громадського здоров’я України, завдавши потужного удару по фізичному та ментальному стану населення.

Постійні повітряні тривоги, блекаути, руйнування інфраструктури та хронічний стрес щодня виснажують людський організм, що призводить до стрімкого розвитку хронічних патологій, зростання виробничого травматизму та передчасного старіння нації.

Нічні тривоги скоротили сон українців в середньому на 40 хвилин

Одним із найпомітніших наслідків нічних ворожих обстрілів стало катастрофічне погіршення якості сну. Як зазначає Укрінформ, через вимушені нічні підйоми та перебування в укриттях тривалість сну середньостатистичного українця скоротилася щонайменше на 40 хвилин кожної ночі.

Таке хронічне недосипання провокує небезпечний дефіцит уваги, знижує концентрацію та здатність швидко приймати якісні рішення, що є критичним фактором безпеки для медиків, водіїв та операторів складного промислового обладнання.

Паралельно фіксується стрімке зростання кількості психічних розладів: серед медичних працівників уже виявлено високі показники депресивних станів та посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Крім того, в окремих групах населення у чотири рази почастішали соматоформні розлади, при яких пацієнти відчувають реальний фізичний біль або задишку за повної відсутності органічних патологій.

При цьому жінки значно частіше реєструють у себе подібні симптоми через вищий рівень психологічного навантаження.

Фізіологічні механізми тривалого стресу суттєво погіршили перебіг наявних хронічних захворювань.

Особливо важка ситуація спостерігається серед пацієнтів із серцево-судинними патологіями та цукровим діабетом другого типу, причому найгірші клінічні показники реєструються в деокупованих та прифронтових регіонах на сході та півночі України.

Зокрема, у хворих на артеріальну гіпертензію різко зросла кількість неконтрольованих кризових станів та важких аритмій.

Потужний гормональний дисбаланс, викликаний війною, вдарив і по репродуктивній системі: жінки дедалі частіше повідомляють про збої менструального циклу, а кількість різноманітних ускладнень під час вагітності збільшилася вдвічі.

Читати на тему Прихована загроза крісла: як 10 годин сидіння на день руйнують судини та метаболізм Чому спортзал не рятує від малорухливого способу життя?

Водночас у країні зафіксовано високий рівень травматизму на виробництві — за період з 2022 по 2024 роки тисячі працівників дістали поранень під час виконання професійних обов’язків в умовах бойових дій або під час ліквідації наслідків ракетно-дронових ударів, причому значна частина цих випадків виявилася смертельною.

Очікується зростання поширеності неінфекційних захворювань, інсультів та інфарктів ще на 20–30%, а також масштабна хвиля відтермінованих психічних розладів.

Для подолання цих наслідків Україні знадобиться довгострокова державна підтримка щонайменше на наступні 5–10 років.

Раніше ми писали, чому голодування під час застуди є поганою ідеєю — читай в матеріалі пояснення науковців.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!