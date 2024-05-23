День морської піхоти: коли відзначають в Україні та яка історія свята

За час повномасштабного вторгнення більшість українців практично повністю довіряють військовослужбовцям. Не дивно: ці люди ціною власного здоровʼя та років життя виборюють для всієї країни майбутнє. У День морської піхоти України розповідаємо тобі історію свята, його значення та яка дата святкування.

День морської піхоти: коли відзначають

Морські піхотинці, або морпіхи — це рід військ, що виконує операції в морських (повітряних) десантах та на узбережжі.

Однак з початком повномасштабного вторгнення список операцій, які виконують морпіхи, збільшився: морські піхотинці стали воїнами трьох стихій: вони виконують бойові завдання і на морі, і на суші, і в повітрі.

Військові беруть участь у визвольній війні проти російських загарбників, воюють на гарячих напрямках, боронили Маріуполь та відвойовували острів Зміїний.

День морської піхоти відзначають 23 травня. Як таке, свято започатковане у сучасній Україні з 2014 року, але до 2017 воно відзначалося 16 листопада.

Чинна дата святкування була утверджена у 2018 році.

День морської піхоти: історія свята

Війська морських піхотинців почали формуватися одразу після проголошення незалежності України: 1992 році 880 окремий батальйон у Севастополі присягнув на вірність Україні.

А перше формування піхоти припало на час визвольної боротьби із більшовицькою навалою 1917-1921 років.

23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ України по Морському відомству Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби.

У морських піхотинців є власні військові принципи та традиції. Зокрема, морпіхи відомі своїм гаслом Вірний завжди!

Їхні берети — кольору морської хвилі, — означають стихію цього роду військ.

Історію морпіха-сапера, який на війні навчився будь-яку ситуацію обертати на власну користь, можеш дізнатися в нашому іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.