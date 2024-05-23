В памʼять про тих, хто боровся за Україну…День Героїв: історія свята та коли відзначають

Чимало українських свят мають історичне підґрунтя, привʼязані до особливого періоду у нашому державному становленні та постійно нагадують нам про ціну української соборності та незалежності. В Україні відзначається День Героїв: що це за свято, яка його історія, коли його відзначають та про кого треба згадати сьогодні, розповідаємо далі у матеріалі.

День Героїв: коли відзначають

Українські герої — українці, які у різний час ставали до зброї та боролися проти ворога української ідеї. Як не дивно, однак протягом великого відрізка часу, цей ворог був одним і тим самим — Росія, яка все своє існування намагалася придушити націю українців.

Це чоловіки та жінки, діти, люди старшого віку, які від самого початку нашої історії й дотепер відстоювали українську незалежність. Особливо важливо памʼятати про внесок наших предків зараз, у такі страшні для України часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію суверенної України.

Свято присвячене памʼяті про цих людей, які попри страшні тортури, смерті та приниження, продовжували стояти за свою країну.

День Героїв щорічно відзначають 23 травня.

День Героїв: історія свята

Початок свята сягає 1941 року. Започаткували його під час Другого великого збору Організації Українських Націоналістів (ОУН).

Так, було ухвалено щороку 23 травня відзначати День Героїв — свято, яке присвячене українцям різних епох, обʼєднаних у спільній меті захисту своєї Руси-України.

За радянських часів це свято виживало у підпіллі, його відзначали українські дисиденти, колишні учасники ОУН та ті, кого називали “антирадянськими елементами”.

Цікаво, що травень для відзначання Дня Героїв був обраний невипадково: протягом 1924, 1926 та 1938 років у травні гинули найкращі українські сини у боротьбі проти росіян: Микола Міхновський, Симон Петлюра, Євген Коновалець.

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Головне фото: teхty.org/Facebook

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