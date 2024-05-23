Привітання з Днем Героїв України: щирі та красиві слова у віршах та прозі

Кожного року в Україні 23 травня відзначають День Героїв України. Це свято покликане вшанувати та подякувати усім, хто боровся та продовжує це робити за вільну, незалежну країну і її громадян. А в умовах російсько-української війни, що триває вже одинадцятий рік, День Героїв набув нових значень для українців.

Тож сьогодні Україна вшановує пам’ять тих героїв та героїнь, що поклали за свободу держави своє життя та дякує тим, хто й донині стоїть на варті оборони. Якщо ти маєш родичів, друзів, близьких чи знайомих, які захищають Україну від російських окупантів — обов’язково подякуй їм сьогодні за це.

Привітання з Днем Героїв у віршах

Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато, й не мало. Кожен вечір молюсь всім святим, Щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби Янгол закрив от біди, Над тобою розправивши крила, І щоб куля лихої орди Не побачила, не зачепила. Ясним ранком, та днем дощовим, Я шепочу у синєє небо: Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе.

Привітання з Днем Героїв України у прозі

Дорогий Герою, у цей особливий день хочу подякувати тобі за мужність та відвагу. Твоя відданість Батьківщині надихає усіх нас. Нехай сила твого духу буде незламною, а серце — повне щастя, любові та надії на краще майбутнє.

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Сьогодні ми святкуємо День Героїв України! Тож дорогі Герої, дякую за ваш незламний дух та самовідданість. Ви слугуєте яскравим прикладом того, як треба любити свою країну. Дякую за сміливість, мужність, хоробрість та віддану боротьбу за нашу неньку-Україну!

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З Днем Героїв! Ти — символ незборимості та величі українського народу. Дякую тобі за відвагу й силу духу — вони є нашою гордістю та надією. Нехай життя подарує тобі щасливі моменти, а віра у світле майбутнє буде незгасною зіркою на твоєму шляху!

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День Героїв — це свято, що вшановує пам’ять чоловіків та жінок, які боролися за вільну Україну та продовжують це робити й донині! Дорогі захисники та захисниці, дякуємо за ваші подвиги, вчинки, які дарують нам надію та безпеку. Хай доля принесе вам мир, спокій та гармонію!

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Дорога Захиснице, ти — янгол-охоронець нашої держави. Твоя сила і віра роблять Україну непереможною. Від щирого серця бажаю тобі міцного здоров’я, благополуччя, кохання та здійснення найзаповітніших мрій. Нехай мир і гармонія супроводжують тебе на кожному кроці.

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Вітаю з Днем Героїв! Ваша мужність та відданість заслуговують найвищих почестей. Ми схиляємо голови перед вашими подвигами й дякуємо за кожен день свободи, який ви нам даруєте. Ви — приклад для майбутніх поколінь! Бажаємо благополуччя, міцного здоров’я і найголовніше — повертайтеся живими!

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