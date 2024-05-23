Поздравления с Днем Героев Украины: искренние и красивые слова в стихах и прозе

Ежегодно в Украине 23 мая отмечают День Героев Украины. Этот праздник ввели для того, чтобы почтить и поблагодарить всех, кто боролся и продолжает это делать за свободную, независимую страну и ее граждан. А в условиях российско-украинской войны, которая длится уже одиннадцатый год, День Героев приобрел новые значения для украинцев.

Поэтому сегодня Украина чтит память тех героев и героинь, которые положили за свободу государства свою жизнь и благодарит тех, кто и по сей день стоит на страже обороны. Если у тебя есть родственники, друзья, близкие или знакомые, которые защищают Украину от российских оккупантов — обязательно поблагодари их сегодня за это.

Поздравления с Днем Героев в стихах

Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу не багато, й не мало. Кожен вечір молюсь всім святим Щоб нещастя тебе не спіткало. Щоби Янгол закрив от біди, Над тобою розправивши крила, І щоб куля лихої орди Не побачила, не зачепила. Ясним ранком, та днем дощовим, Я шепочу у синєє небо: Повертайся, будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе.

Поздравления с Днем Героев Украины в прозе

Дорогой Герой, в этот особый день хочу поблагодарить тебя за мужество и отвагу. Твоя преданность Родине вдохновляет всех нас. Пусть сила твоего духа будет несокрушимой, а сердце — полное счастья, любви и надежды на лучшее будущее.

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Сегодня мы празднуем День Героев Украины! Поэтому дорогие Герои, спасибо за ваш несокрушимый дух и самоотверженность. Вы служите ярким примером того, как надо любить свою страну. Спасибо за смелость, мужество, храбрость и преданную борьбу за нашу Украину!

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С Днем Героев! Ты — символ непобедимости и величия украинского народа. Спасибо тебе за отвагу и силу духа — они являются нашей гордостью и надеждой. Пусть жизнь подарит тебе счастливые моменты, а вера в светлое будущее будет неугасимой звездой на твоем пути!

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День Героев — это праздник, который чтит память мужчин и женщин, что боролись за свободную Украину и продолжают это делать и по сей день! Дорогие защитники и защитницы, спасибо за ваши подвиги, поступки, которые дарят нам надежду и безопасность. Пусть судьба принесет вам мир, покой и гармонию!

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Дорогая Защитница, ты — ангел-хранитель нашего государства. Твоя сила и вера делают Украину непобедимой. От всей души желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, любви и исполнения самых заветных желаний. Пусть мир и гармония сопровождают тебя на каждом шагу.

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Поздравляю с Днем Героев! Ваше мужество и преданность заслуживают самых высоких почестей. Мы склоняем головы перед вашими подвигами и благодарим за каждый день свободы, который вы нам дарите. Вы — пример для будущих поколений! Желаем благополучия, крепкого здоровья и самое главное — возвращайтесь живыми!

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