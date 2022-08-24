Известные и скрытые фигуры украинской независимости: десять выдающихся борцов за свободу Украины

Сегодня мы боремся за нашу независимость вместе. Все 44 миллиона бок о бок — за нашу общую свободу, за сохранение государственности и за счастливое будущее наших детей.

Исторические сдвиги и невиданное объединение произошли в эту холодную зиму, которая до сих пор продолжается в наших сердцах. Однако впоследствии обязательно наступит весна, знаменующая победу света над тьмой, добра над злом, свободной нации над сборищем захватчиков.

Но случались в истории Украины времена, когда борьба за независимость выглядела скорее как рукопашный бой одного человека с целой системой оккупационных властей.

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Кого-то из этих борцов за свободу мы помним и поныне, каждый раз при первой необходимости цитируя их пророческие слова. О некоторых захватчики пытались уничтожить любые упоминания. Кто-то навсегда останется неизвестным погибшим от руки раба-оккупанта, отдав свою жизнь за свободу миллионов.

В День Независимости Украины Вікна вспомнили наиболее выдающиеся фигуры борцов, известных и скрытых, которые отдали свои жизни, но так и не дождались выдающегося дня в нашей истории.

Доцент кафедры всемирной истории ДНУ имени Олеся Гончара Валерия Лавренко помогла разобраться, почему некоторые исторические деятели важны просто своим существованием и как своей деятельностью развивали будущее Украины.

Степан Бандера

Ни к чему будут даже самые благоприятные обстоятельства и готовность помочь, если сама нация не отвоевывает и не кует свою судьбу собственной борьбой.

Так говорил главный проводник национально-освободительной борьбы 20-го века Степан Бандера. Сейчас одно его имя наводит ужас на каждого оккупанта, который все ищет встречи с вечным националистом.

Как при жизни, так и далеко после смерти Степан Андреевич всегда вызывал немало восхищения и вместе с тем сокрушительной критики. Еще в прошлом 2021 году почти половина украинцев относилась негативно к радикальным идеям борца за независимость.

Однако после 24 февраля многие поняли, что при своей жизни чувствовал Степан Бандера и почему так яростно боролся. Использовал все возможные методы, уничтожал врагов, пытался привлечь внимание мирового сообщества к ужасам Голодомора и советскому террору на территории Украины.

Даже в наши дни задача расшевелить тех, кто никогда не интересовался украинской историей, не из легких. Сейчас 40-миллионная армия борется за свою свободу. Тогда меньшим войском украинские повстанцы воевали за будущее нации.

Украинский политик, руководитель Организации украинских националистов и теоретик националистического движения всегда стоял во главе народа, который стремился бороться за свою свободу. Как при жизни, так и после своей трагической смерти от рук КГБ.

Симон Петлюра

Сейчас Украина переживает такую ​​волну, которой должны отдать все силы, энергию и, если нужно, то и жизнь. Потому будем объединяться!

Действительно, Симон Петлюра умел объединять людей. С виду неприметный мужчина среднего роста умел зажигать сердца украинцев еще сто лет назад. Неудивительно, что какое-то время он возглавлял Украинское государство и смог создать армию для его защиты от большевиков.

Даже после окончания национально-освободительной борьбы продолжал верить в то, что когда-то удастся восстановить государственность. Поэтому и хранил у себя все клейноды и символы власти, которые в 1992 году президент УНР в экзилие Николай Плавьюк смог передать президенту Украины.

Как и со Степаном Бандерой, советская власть пыталась превратить фигуру Симона Петлюры в глазах народа в преступника, а его имя приравнять к оскорблению. Те, кого позже будут называть петлюровцами, будут обречены в границах советской власти.

А так называли всех, кто считал, что Украина — это не Россия. Потому и петлюровцами стала немалая часть украинцев. Неизвестно, называли ли так Николая Лысенко, когда пытались уничтожить его карьеру и личность, но именно Симон Петлюра выступил в его защиту.

Никогда не был безразличным как к судьбе отдельных украинцев, так и всей нации. Потому и продолжал свою деятельность даже тогда, когда пришлось уехать далеко от родины в Париж — последнее пристанище революционера, где его убили российские спецслужбы.

Я верю и уверен, что Украина как государство будет. Может, не сразу такой большой, как нам хотелось бы, но будет, — до последнего верил Симон Петлюра.

Роман Шухевич

Украинцы должны бескомпромиссно сражаться… Свободу никто не подарит.

Современники называли его человеком исключительной закалки. В то же время советские спецслужбы боялись как самого Романа Шухевича, так и его сына Юрия-Богдана.

В то время как отец пытался строить независимое украинское государство для будущих поколений, его сына с 11 лет пытались то сослать в Сибирь, то отлучить от родителей, то заключить в тюрьму на несколько десятилетий. Подобными методами стремились бороться с “врагами народа” и их детьми.

Позже сын Романа Шухевича, Юрий-Богдан Шухевич, станет автором и инициатором закона о правовом статусе борцов за независимость Украины.

Самому Роману Шухевичу тоже не удалось избежать заключения и репрессий. Но, несмотря на все сложности, он успел создать подпольный парламент ОУН под названием Украинский главный освободительный совет. Его основной целью было начало вооруженной освободительной борьбы за независимую Украину.

На самом деле без крепкой и объединенной армии было бы сложно начинать бои за свободу своего народа. Это Роман Шухевич хорошо понимал, поэтому посредством ультиматума заставил командиров всех отрядов признать единое повстанческое командование.

Благодаря этому удалось приступить к построению украинской армии по образцам регулярных войск, что стало основой освободительной борьбы в последующие десятилетия.

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Василий Стус

Творец нужен своему народу и всему миру только тогда, когда его творчество сливается с криком его нации.

Действительно, Василий Стус был творцом, который нужен украинцам во все времена. Даже тогда, когда мы и сами этого не понимали. Он лелеял украинский язык во всех его проявлениях, учил любимому делу детей и стремился творить для своих потомков.

На самом же деле такая любовь к родной культуре и попытки ее обогатить перекрывала дыхание советскому полуживому организму. Поэтому власти боролись с такими “неприятностями” соответственно и отправляли всех, кто тяготел к своим национальным корням, подальше от родной земли.

Родился в Винницкой области, жил на Донбассе, преподавал в Кировоградской области, учился в Киеве. Его жизнь всегда была тесно связана с украинской землей и борьбой за ее независимость. Правда, война за нее шла уже на информационном поле.

Василий Стус не стеснялся резких, но правдивых слов, чтобы взбудоражить сознание украинского народа. Он прямо призвал восстать против тирании в переполненном киевском кинотеатре Украина во время премьеры фильма Тени забытых предков.

Так и в каждом своем стихотворении, письме, единственном слове к читателю — поэт не только закладывал основы будущей украинской нации борцов, но и помогал пробудить ото сна национальное сознание народа.

Тарас Бульба-Боровец

Гражданин Польши от рождения и украинец до последнего вздоха. Так можно было бы описать коротко неоднозначную фигуру в истории Украины. Тарас Бульба-Боровец отдал свою жизнь, чтобы бороться за свободу своего государства.

И делал это любыми путями, поэтому даже имел конфликты в родных рядах УПА со Степаном Бандерой. Однако всегда разделял идеологические разногласия с личным отношением.

Поэтому после того, как Степан Андреевич был убит советскими службами, Тарас Бульба-Боровец не только пришел почтить его память, но и выступил на похоронах.

Наиболее интересным в биографии этой исторической фигуры остается невиданный ранее формат существования украинского государства. Локальное украинское государственное образование под названием Олевская республика просуществовало всего около трех месяцев, но имело особое значение для повстанцев.

Отсюда начнется освобождение Украины от советов и всех врагов.

Иван Кобылко

Обычный мужчина, который никоим образом не готовился к политической деятельности и спокойно работал на железной дороге. Но оставалось одно “но” — Иван Кобылко всегда имел сознательную проукраинскую позицию и стремление активно помогать своему государству.

Когда началась борьба против российских большевиков, начал сотрудничество со штабом армии УНР. Немного позже мужчина начал заниматься перешиванием железнодорожной дороги в Тернополь. Почему это так важно? Украинские военные нуждались в крепком тылу, а для этого следовало переправлять все необходимое быстро и просто.

Еще чуть позже Иван Кобылко способствовал переходу запорожских железных дорог под управление украинских властей. В то же время мужчина организовал питание и санитарную помощь обессилевшим и раненым во время боев военным.

Даже несмотря на поражение, Иван Кобылко оставался верным Украине и помогал эвакуировать имущество УНР. Позже из-за такой устойчивой позиции ему пришлось отбыть три заключения — польское, русское и немецкое.

Но, несмотря на все испытания и сложности на пути, полном любви к родной стране, мужчина не прекращал работу ради ее независимости. Он продолжил работу на общественные организации даже за границей, оставаясь верным Украине и вере в ее независимость до последнего своего вздоха.

Харитина Пекарчук

Харитина Пекарчук занималась украинизацией полков старой российской армии в Крыму.

Почему Харитина Пекарчук важна в этом ряду борцов за Украину? Конечно, ее имя — не только дань феминизации общества, — отмечает Валерия Лавренко.

Наличие женщин с признанным статусом комбатанта (а государственная награда УНР — яркое свидетельство его признания за Харитиной Пекарчук) — это тенденция, которую со скрипом и дискуссиями проходили все передовые европейские армии со времен Первой мировой войны.

— Одна из моих любимых книг об этой войне, которую современники называли Великой, — книга Петера Энглунда Первая мировая в 211 эпизодах, — продолжает она. — Одна из персонажей этого произведения — австралийский доброволец, воевавшая в составе британской армии и командовавшая автоколонной. Женщина-комбатант — единственная в этой толстенной книге о мировой бойне.

Такие, как она были в Европе, их путь в вооруженных формированиях был сложным и тернистым, ведь кроме борьбы с врагом они должны были доказывать и своим собратьям свою нужность. Но наличие женщин с легальным статусом бойца в армиях мира определяло прогрессивность этих армий.

И история Харитины Пекарчук — это не только история девушки, которой нужно было сочетать функции бойца при наступлении и сестры-жалобницы при отступлении, доказывая собратьям свое право быть в их рядах. Это история армии УНР, командованию которой хватило прогрессивных взглядов на то, чтобы наконец дать Харитине заслуженную награду.

Августин Волошин

Стоять на религиозном и культурном фронте борьбы за независимость. Кажется, это могло быть так просто. Но отнюдь не для тех, у кого одно из очередных российских государственных образований находится под боком.

Августин Волошин практически всю свою жизнь провел на Закарпатье, стремясь служить только Богу и украинскому народу. Поэтому сначала получил сан, а позже и звание президента Карпатской Украины.

Наша программа ясная и четкая. Никому не хотим причинять обиды, хотим, чтобы в нашей стране воцарилась правда, право и справедливость! Хотим, чтобы прекратилась биологическая политика уничтожения всего, что есть нашим, украинским.

В своих научных трудах и в обычной жизни постоянно пытался отстаивать право украинского языка быть отдельной единицей лингвистического мира. Существование украинского университета тоже пытался оборонять как одну из важнейших составляющих культуры народа.

Кроме национальных интересов, отстаивал и право на счастье каждого человека. В частности, это прослеживается в стремлении Августина Волошина вместе с женой Ириной заниматься частным приютом.

Благодаря ему, каждый маленький украинец там был обеспечен как необходимым питанием, хорошей одеждой и образованием, так и верой в будущее и возможностью быть любимым ребенком. Но все эти заслуги стали недостатками Августина Волошина в глазах советской власти, решившей уничтожить его и посадить мужчину в конце его жизни в камеру.

Николай Михновский

Как нельзя остановить реку, что, сломав лед весной, бурно несется к морю, так нельзя остановить нацию, ломающую свои цепи, пробудившись к жизни.

Один из популяризаторов слов, что украинцы казацкого рода, Николай Михновский и сам заслуживал сравнения с безудержной стихией. И не зря, поскольку сам был прямым потомком казаков. Но не только кровь далеких предков подстрекала Михновского к борьбе, а и особое воспитание.

Отец Николая, Иван, был священником, всегда отстаивал украинскую самостоятельность, службу правил на украинском языке и не стеснялся своих идей.

Такими же принципами позже руководствовался Михновский и во взрослом возрасте. Отстаивал не только свои взгляды, но и свободу других, работая адвокатом в Харькове. Особенно памятным стал Лубенский процесс, на котором пытались приговорить к смертной казни братьев Шеметов.

Использовав свое мастерство, Николай Михновский не просто уменьшил меру наказания, а добился освобождения украинских деятелей и их оправдания.

А вот ради свободы целой нации написал программу для Революционной украинской партии под красноречивым названием Самостоятельная Украина. Николай Михновский отмечал, что украинцы должны добыть себе свободу, даже если ради этого придется расшатать всю Россию.

Евгений Коновалец

Даже страх советской власти перед Евгением Коновальцем был определяющим для его личности.

В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию, — говорил Евгений Коновалец.

— О Коновальце можно говорить много, но здесь очень легко превратиться в человека, повествующего очевидные вещи о стрельчестве, победе под Мотовиловкой, создании ОУН, — говорит Валерия Лавренко и продолжает: — Я сама из Днепра. Поэтому скажу, что мой край имел косвенное отношение к убийству Евгения Коновальца.

По воспоминаниям советского агента Павла Судоплатова, который, собственно, передал господину Евгению в кафе Атланта в Роттердаме взрывчатку в коробке конфет с украинским орнаментом, роспись коробки делали мастера из Петриковки, что сейчас в Днепропетровской области. А на коробке была надпись “С любовью из Украины”. Словно злая шутка.

Советские спецслужбы тщательно изучали слабости одного из лидеров украинского экзила. Он был практически неуязвим. Лишь после длительного периода общения Судоплатова и Коновальца шпиону стало ясно, что чуть ли не единственной слабостью господина Евгения была любовь к сладкому. Ею он и воспользовался.

Что здесь показательно. Советская агентура очень придирчиво относилась к тому, кого в Европе стоит точечно убрать. К примеру, лидеры белого движения Петр Врангель и Антон Деникин советскую разведку не интересовали. Вместе с тем на Евгения Коновальца были потрачены многочисленные усилия. Потому что он все же представлял реальную опасность, по мнению “советов”.

До сих пор продолжается борьба за нашу независимость как на информационном, так и физическом поле битвы. Поэтому, если ты стремишься найти вдохновение и силы для новых свершений, читай, как Украина побеждала в битвах от Киевской Руси до сих пор.

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