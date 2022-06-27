Огонь казаков не берет! Как Украина побеждала в битвах со времен Киевской Руси и до сих пор

Испокон веков украинцами приходится бороться за свое государство. Одиночные кочевые племена и великие империи пытались уничтожить или захватить нашу страну в разные периоды ее существования.

Оскверненные города, тысячи убитых мирных жителей и защитников — именно так выглядела цена победы. И все же каждый раз после тьмы наступало утро победы и начинался новый этап формирования независимого государства Украины.

Казалось бы, 30 лет назад посягательства врага должны были прекратиться. Но необходимость вести оборону своей свободы снова появилась на горизонте.

Сейчас также смотрят

И пока мы движемся к победе, вспомним достижения прошлых поколений, вдохновляющих своей несокрушимостью.

Битва под Киевом 1036 года

Существовало независимое государство под названием Киевская Русь. Был в те времена князь Ярослав Мудрый, которого чтила вся Европа. Однако от этого не жилось спокойно печенегам, и в 1036 году они решили окружить Киев.

Неизвестно, сколько времени племена хотели взять столицу, но вряд ли ожидали, что только за день получат сокрушительное поражение. После этого не слишком славного события печенеги начали бежать в разные стороны, а некоторые из врагов киевского князя просто утонули в реке.

Исторические источники делают предположение, что после этого на вероятном месте битвы Ярослав Мудрый заложил храм — собор Святой Софии.

Битва под Вышгородом 1173 года

Вот то время, где берут свое начало наши сегодняшние проблемы. А если точнее — период, когда на нашу землю впервые попытались ступить московиты.

В 1169 году сын основателя Москвы Юрия Долгорукого Андрей Боголюбский впервые напал на Киев, после чего опустошил город. Казалось бы, где здесь победа?

Но подожди немного… 1173 год, Боголюбский питает надежду, что ему удастся захватить город во второй раз и снова нагреть руки на чужом горе, а проще говоря — помародерить.

Однако Киевское, Галицкое и Волынское княжества вспомнили о принципе единства, которое до сих пор имеет сокрушительную силу для врага.

Собрав войска, совместными силами князья встретили Боголюбского у Вышгорода и разгромили его войско, которое от такой неожиданности разбежалось, как печенеги в 1036 году.

Сам Боголюбский вернулся после поражения в свои владения, где его впоследствии убили собственные приспешники. Победа объединила Киевское, Галицкое и Волынское княжества, способствовав формированию Украины.

Битва на Синих Водах 1362 года

Эта битва полулегендарна, и вокруг нее идет множество дискуссий: от вопроса о точной дате и месте боев до сомнений, была ли она вообще.

Все исследователи сходятся только в одном. Если боевые действия на Синих Водах и были, то литовско-украинские силы победили татарское войско, которое в тот период контролировало значительную часть евроазийского континента.

Но битва завершилась не так, как того ожидала Золотая Орда. В результате победы литовско-украинских сил удалось начать освобождение украинских земель от татаро-монгольского ярма.

Битва под Оршей 1514 года

Кто-то уже пытался посчитать, сколько раз Московское государство пыталось выдвинуть свои претензии на владение наследием Киевской Руси? Вот в начале 16-го века она это делала уже не в первый раз.

В тот период эти земли были частью Великого княжества Литовског. В своих стремлениях Московия, как и сейчас повторяют ее преемники, хотела “восстановить историческую справедливость”.

В 1500 году Московия захватила Чернигово-Северщину, а в 1514 году пошла на Оршу, где ее ждало польско-литовское войско, в состав которого входили и украинские формирования.

Объединенным войском командовал волынский князь Константин Острожский, который и применил маневр, способствоваший победе в этой битве. Украинские и литовские всадники отступили назад. За ними двинулись и московиты, но попали в засаду резервного отряда, открывшего огонь по московской коннице.

После этого Московия оказалась на пороге распада, а в ее истории наступили смутные времена.

Хотинская битва 1621 года

В 17 веке снова имело место распределение земель в мире. Султан Осман II в те годы очень стремился завоевать Европу. Начал он с Цецорской битвы, происходившей на Подолье. Тогда он разгромил Речь Посполитую, и ее войска были совершенно не готовы к новым боевым действиям.

Однако это только привлекало султана. Поэтому, ожидая нового наступления, Речь Посполитая начала подготовку к обороне. Когда ей удалось собрать всего 25-30 тысяч войск, ее командующие поняли, что нужна помощь. И они нашли ее в лице козаков, а если точнее — Петра Конашевича-Сагайдачного.

Бывший гетман никак не стремился вступать в союз после того, как в прошлый раз король не выполнил своих обещаний. Однако его убедил патриарх Феофан.

Сагайдачный собрал 40-тысячное казацкое войско и отправился на помощь польским войскам в Хотин, где были построены мощные фортификационные сооружения.

Впрочем, до начала битвы у козаков не хватило времени, чтобы создать надежную оборону, поэтому османы и нападали на них чаще. Украинцев боялись, поэтому больше всего старались сломать.

Австрийско-польский хронист Эвергард Вассенберг писал о козаках в Хотинской битве:

Эти люди значительно превысили славу спартанцев. Там таких было триста под Фермопилами, козаки только числом 60 в чистом поле сдержали войско, силой равном Ксерксовому.

Тем временем война превращалась в позиционную, приближалась осень и холода, которых так боялись османы. Поэтому султан решил пойти на мирные переговоры и в начале октября подписал мирный договор с Речью Посполитой, отказавшись от своих планов захвата.

Конотопская битва 1659 года Ничего не научила московитов битва под Оршей, поэтому правительство Московии снова начало очередное вторжение. Уже тогда враг прибегнул к методам гибридной войны и начал вести пропаганду, пытаясь натравить одних козацких старшин на других. Однако московиты были слишком самоуверены и взяли в бой только конницу. Сначала им удалось окружить Конотоп, который мужественно держал Григорий Гуляницкий. Однако впоследствии прибыл Иван Выговский и применил методы, которые удивительным образом снова сработали на московитах. Как и Острожский, он сделал вид, что его войско после боя отступает, и заманил вражеские войска в засаду, откуда началось совместное с поляками и крымскими татарами контрнаступление. Таким образом, совместные усилия не были напрасными и позволили разгромить противника. Российский историк 19 века Сергей Соловьев писал, что после этого московиты на своих землях начали бояться, что козаки продолжат двигаться вперед и захватят их. Ужас охватил Москву. Царственный град задрожал. Битва под Крутами 1918 года Одна из самых легендарных битв в украинской истории. Со студентами, которые в 1918 году пошли в бой против превосходящих сил противника, часто сравнивают отважных бойцов современной войны. Тогда, чтобы остановить большевиков, студенты отбивали многочисленные атаки врага по 28-30 человек. Когда к вечеру бой начал стихать, украинским силам удалось отступить на поезде. Однако в плен попал разведывательный взвод.

Командир красноармейцев приказал их казнить. Сначала над студентами издевались. Но перед расстрелом ученик седьмого класса Григорий Пипский начал петь гимн Украины, а его собратья подхватили слова и погибли со словами: “Ще не вмерла України…” на устах.

Тогда им удалось хоть и ненадолго, но сдержать врага.

Битва за Днепр 1943 года

Когда отходили одни захватчики, на их месте появлялись другие. Во время Второй мировой войны, чтобы начать освобождение Киева, пришлось сначала вступить в четырехмиллионный бой. Именно такое количество людей принимало участие в битве.

Это была одна из самых масштабных военных операций, в результате которой погибли около двух – трех миллионов человек.

Однако именно она привела к поражению немецких войск и началу освобождения Украины.

Битва под Жолквой 1945 года

В очередной раз российские оккупанты пытались уничтожить украинские национальные силы. Вторая мировая война не мешала им продолжать попытки избавиться от украинских повстанцев.

Под Жолквой Львовской области бригада НКВД пыталась окружить повстанцев и одержать победу количеством. Так, в сотне УПА Галайда-1 было всего 167 бойцов, в то время как энкаведистов было в несколько тысяч больше.

Россияне начали свое наступление в пять утра, что для них уже превращается в плохую традицию. Однако каждая атака была отбита, а украинские повстанцы, нанеся врагу сокрушительные потери, вышли из окружения и соединились с другими формированиями УПА.

После этого украинские бойцы продолжили борьбу за независимую Украину.

Битва за Славянск 2014 года

Не много времени прошло, когда мы вырвались из советского ярма, как Россия снова решила нас туда втянуть. После эскалации пророссийских сил на Востоке Украины оккупанты установили контроль над Славянском 12 апреля.

Российское командование придерживалось той же тактики, что и в Крыму. Потому ожидало, что старый сценарий сработает, как по часам.

Однако украинские власти на следующий день сразу объявили о начале антитеррористической операции. Бои продолжались около четырех месяцев, после чего украинские военные смогли установить контроль на стратегически важной горе Карачун.

Позже силы российских боевиков таяли под давлением ВСУ и начали отступление. В результате украинские воины возобновили контроль в населенных пунктах Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка.

Донецкий аэропорт 26 мая 2014 года

Еще одним из наглых выпадов врага была попытка захватить Донецкий аэропорт. 26 мая его управление в последний раз объявило о прекращении рейсов.

В тот день российские боевики ворвались на территорию учреждения и предъявили требования украинским военным покинуть территорию аэропорта. Однако после тяжелых боев враг отступил, в результате чего попал под обстрел своих союзников.

Тем не менее оккупанты не оставили попыток захватить аэропорт, поэтому украинским военным пришлось держать оборону до 21 января 2015 года. За это время они получили славу киборгов, а люди помнят, что украинские военные выстояли — не выдержал бетон.

Наша война еще продолжается, а впереди неизвестное количество сражений. Одно из них точно приведет нас к великой победе. Однако для этого мы должны сделать выводы, взглянув на историю наших предков, и придерживаться главного принципа — сохранять единство и помогать друг другу.

Чтобы вспомнить, как мы двигаемся к своей победе, читай, какими были четыре месяца полномасштабной войны с Россией.