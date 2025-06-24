Полотна сохранились чудом! В Киеве показали уникальные работы репрессированных художников

В Национальном художественном музее открылась последняя выставка проекта Спецфонд. Представленные там произведения сохранились чудом.

Современные украинцы очень мало знают этих художников, потому что почти 100 лет назад их произведения большевики спрятали, а их имена вычеркнули из истории украинского искусства.

Многие художники были расстреляны, другие высланы или погибли во время Второй мировой. Но они стоят того, чтобы посмотреть на их полотна и избавиться от навязанных Россией тезисов, что украинского искусства не существовало.

Выставка картин украинских художников: какие уникальные работы предлагает

Почти 100 лет назад эти произведения по приказу большевиков изъяли из музеев и спрятали от зрителей. Имена художников вычеркнули, их самих репрессировали, например винницкого художника Василия Сильвестрова, автора картины Шефы.

Он был расстрелян. В деле указывалось, что якобы за национализм. На самом деле у него была очень красивая жена, и она понравилась кому-то из сотрудников органов.

— Так этот сотрудник пытался убрать конкурента, — рассказывает директор Национального художественного музея Украины Юлия Литвинец.

Картины побывали кроме Украины на выставках Варшавы, Копенгагена и Венеции. Автор одной из картин Иван Падалка был учеником художника Михаила Бойчука. Его репрессировали и расстреляли.

От некоторых талантливых украинских художников осталась строка информации, где родился и учился, как об Иване Лысенко. К сожалению, от него осталось только два произведения.

Эти две работы экспонировались на всеукраинской художественной выставке в 1927 году. В каталоге он указал, что в 1928 году учился в Харьковском художественном техникуме.

Все эти работы были обречены на десятилетие забвения в спецфонде Национального художественного музея с 1937 года. Там сочиняли произведения художников, считавшихся националистами, формалистами и врагами народа.

Картины планировали уничтожить. Полотна наматывали на валы. Многих авторов пытали в стенах НКВД. Юлия Литвинец читала их дела в архиве СБУ.

— Ты читаешь первый допрос, еще человек адекватно реагирует и отвечает. В протоколе второго допроса ты чувствуешь, что человек уже надломлен. А в следующих протоколах люди на себя наговаривали такое, что оно уже не лезло ни в какие рамки.

Искать имена забытых художников начали в 90-х. В 1996 году прошла первая выставка из спецфонда, затем открыли архивы КГБ и в 2015-м презентовали некоторые картины. В настоящее время в Национальном художественном музее третья завершающая часть проекта по спецфондам.

Некоторые художники трех украинских художественных объединений приняли революцию. Но они оставались украинцами. Все равно в систему своих произведений они вкладывали историю.

Без лица, как наказание, в спецфонде остался портрет советского пропагандиста и одного из авторов голодомора Павла Постышева на картине любимого художника Сталина.

Он был арестован как враг народа. Пытались стереть его имя, его лицо из истории. И до нас уже это произведение дошло как портрет неизвестного, — объясняет директор.

Многие авторы выставленных работ обучались в Европе. Синтез европейских и украинских педагогов спровоцировал взрыв самобытности. Профессора живописи Абрама Черкасского выслали в Казахстан, но до этого его картины поражали.

Бессмысленными ныне кажутся причины искусственного забвения десятков художников. Теперь их имена известны и пора вписать их в историю украинского искусства.

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