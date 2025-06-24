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Полотна збереглися дивом! У Києві показали унікальні картини репресованих митців

Олена Астахова, Журналістка пограми Факти ICTV 24 Червня 2025, 17:00

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