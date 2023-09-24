Ці українські художники підкорили весь світ, а ви могли навіть не знати їхніх імен! Легенди мистецтва

Прізвища цих художників не широко популярні серед простих українців, однак в мистецьких колах по всьому світу їхні роботи знають та захоплюються ними. А їхні картини коштують по кілька сотень тисяч доларів.

Хто ці митці і як їм вдалося стати символом України у мистецькому світі? Дізнайся далі.

Іван Марчук

Іван Марчук — воістину легенда українського мистецтва. Він вигадав власний стиль написання картин — пльонтанізм (від слова заплітати). Він увійшов до списку 100 геніїв сучасності від іменитого британського видання The Telepraph.

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Виставки полотен Івана Марчука відбуваються у галереях по всьому світу, а деякі з його робіт коштують понад 100 тисяч доларів.

Художник народився на Тернопільщині у 1936 році та з дитинства малював підручними матеріалами. Дитяче захоплення переросло у професію, а згодом у власний стиль, упізнаваний у всьому світі.

Анатолій Криволап

— Колір — моя мова, — каже Анатолій Криволап, і його дійсно впізнають по кольору, адже саме відчуття палітри та відтінків, їхнє надзвичайне поєднання — це стиль митця.

Як говорив сам Анатолій, він опанував 50 відтінків червоного. Це чудово проглядається у найдорожчій картині художника Кінь. Вечір, де на червоному тлі червоним кольором зображений кінь. Цю картину у 2013 році продали у Лондоні на аукціоні за 186 000 доларів. Народився Анатолій у 1946 році на Київщині.

Марія Приймаченко

Химерних тварин та рослин Марії Приймаченко може упізнати ледь не кожен, навіть далекий від мистецтва, українець. ЇЇ стиль назвали наївним мистецтвом. Марія народилася у 1909 році у селі на Київщині. Почала малювати художниця у 17 років.

У другій половині 30-х років картини Марії Приймаченко об’їздили півсвіту. Серед поціновувачів її наївного мистецтва був французький художник Марк Шагал та іспанський Пабло Пікассо. На честь сторіччя з дня народження мисткині ЮНЕСКО оголосила 2009 рік роком Марії Приймаченко.

Іванків, що на Київщині, де жила художниця, і де був музей її творчості, окупували росіяни. Музей Марії Приймаченко, у якому знаходилися картини, загорівся від обстрілів, але місцеві жителі кинулися рятувати роботи художниці і їм вдалося зберегти спадок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про виставки осені у Києві.

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