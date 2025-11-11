День звільнення Херсона: хронологія подій та життя міста після деокупації

Сьогодні Україна відзначає третю річницю звільнення Херсона від російської окупації, яке відбулося 11 листопада 2022 року. Це дата, коли Збройні Сили України увійшли в місто після майже дев’яти місяців окупації, змусивши російські війська відступити.

Херсон став єдиним обласним центром, захопленим РФ після початку повномасштабного вторгнення, і його деокупація стала символом стійкості українського народу.

За три роки місто зазнало значних змін: від радісного звільнення до постійних обстрілів і відновлення інфраструктури. Читай у матеріалі хронологію звільнення міста та що змінилося у Херсоні після деокупації.

День звільнення Херсона: хронологія та деталі деокупації міста

Окупація Херсона розпочалася 2 березня 2022 року, коли російські війська увійшли в місто після захоплення правобережної частини Херсонщини. Протягом 256 днів окупанти встановили режим терору: проводили так званий “референдум”, вербували місцевих до армії РФ, викрадали активістів і блокували українські ЗМІ.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку стартував 29 серпня 2022 року. Українські сили методично просувалися, руйнуючи логістику окупантів ударами по мостах і складах. Попри ядерні погрози РФ і перевагу в техніці, росіяни відступили через загрозу оточення.

9 листопада РФ оголосила про відведення військ, а 11 листопада ЗСУ увійшли в Херсон. Місто зустріло визволителів квітами, сльозами радості та українськими прапорами. Це була ключова перемога, що змінила хід війни на півдні.

Річниця звільнення Херсона: зміни в місті після деокупації

Після звільнення Херсон перетворився на прифронтове місто: лівий берег Дніпра залишився окупованим, звідки РФ веде постійні обстріли. За три роки місто зазнало тисяч атак, що призвело до руйнувань житла, інфраструктури та жертв серед цивільних. Значний удар – підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року, який спричинив затоплення, екологічну катастрофу та проблеми з водопостачанням.

Попри виклики, Херсон відновлюється: повернулося близько 60% мешканців, працюють школи, лікарні та бізнеси. Держава інвестує в інфраструктуру, а громада активно волонтерить. Місто стало символом опору: проводяться фестивалі, меморіальні заходи та акції підтримки ЗСУ.

