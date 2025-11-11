День освобождения Херсона: хронология событий и жизни города после деоккупации

Сегодня Украина отмечает третью годовщину освобождения Херсона от российской оккупации, состоявшегося 11 ноября 2022 года. Это дата, когда Вооруженные Силы Украины вошли в город после почти девяти месяцев оккупации, заставив российские войска отступить.

Херсон стал единственным областным центром, захваченным РФ после начала полномасштабного вторжения, и его деоккупация стала символом стойкости украинского народа.

За три года город потерпел значительные изменения: от радостного освобождения до постоянных обстрелов и восстановления инфраструктуры. Читай в материале хронологию освобождения города и изменившееся в Херсоне после деоккупации.

День освобождения Херсона: хронология и детали деоккупации города

Оккупация Херсона началась 2 марта 2022, когда российские войска вошли в город после захвата правобережной части Херсонщины. В течение 256 дней оккупанты установили режим террора: проводили так называемый “референдум”, вербовали местных в армию РФ, похищали активистов и блокировали украинские СМИ.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении стартовало 29 августа 2022 года. Украинские силы методично продвигались, разрушая логистику окупантов ударами по мостам и складам. Несмотря на ядерные угрозы РФ и преимущество в технике, россияне отступили из-за угрозы оцепления.

9 ноября РФ объявила об отводе войск, а 11 ноября ВСУ вошли в Херсон. Город встретил освободителей цветами, слезами радости и украинскими флагами. Это была ключевая победа, изменившая ход войны на юге.

Годовщина освобождения Херсона: изменения в городе после деоккупации

После освобождения Херсон превратился в прифронтовый город: левый берег Днепра остался оккупированным, откуда РФ ведет постоянные обстрелы. За три года город подвергся тысячам атак, что привело к разрушениям жилья, инфраструктуры и жертв среди гражданских. Значительный удар — подрыв Каховской ГЭС 6 июня 2023, повлекший затопление, экологическую катастрофу и проблемы с водоснабжением.

Несмотря на вызовы, Херсон возобновляется: вернулись около 60% жителей, работают школы, больницы и бизнесы. Государство инвестирует в инфраструктуру, а община активно волонтерит. Город стал символом сопротивления: проводятся фестивали, мемориальные мероприятия и акции поддержки ВСУ.

