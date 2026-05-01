Выплаты ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях: как получить 2 млн грн

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Украине открывается долгожданная возможность для тысяч украинских семей. В рамках государственной программы єВідновлення стартовало бронирование средств на приобретение нового жилья.

Это фактически первая масштабная выплата компенсаций ВПЛ за утраченное жилье на оккупированных территориях, которая позволяет людям не просто ждать деоккупации, а уже сейчас строить жизнь на новом месте.

О запуске механизма сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба в комментарии Укринформу. По его словам, электронная очередь будет формироваться автоматически, что обеспечит прозрачность процесса.

Кто может получить ваучер на сумму 2 млн грн

На данном этапе выплаты ВПЛ за утраченное жилье доступны не всем заявителям одновременно. В Министерстве развития общин и территорий добавляют, что приоритет отдан наиболее уязвимым категориям защитников и граждан. В частности, воспользоваться услугой могут:

участники боевых действий (УБД);

лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп;

семьи вышеупомянутых категорий, которые покинули свои дома на ВОТ.

Всего на первом этапе жилые ваучеры номиналом 2 млн грн смогут получить около 3300–3500 семей.

Как работает механизм бронирования

Премьер-министр Украины Юлия Свиренко акцентирует, что процесс максимально цифровизирован и происходит через приложение Дія.

Поскольку это целевая выплата компенсаций ВПЛ за утраченное жилье на оккупированных территориях, средства не выдаются наличными, а резервируются для оплаты будущей сделки.

Алгоритм действий следующий:

Через Дію необходимо отправить обращение на бронирование средств (это касается тех, чьи заявки уже ранее были утверждены комиссиями);

Оператор программы (Укрпошта) в течение 5 дней проверяет наличие финансирования и присылает подтверждение;

После получения положительного уведомления у владельца ваучера есть 60 дней, чтобы найти квартиру или дом и заключить сделку у нотариуса;

Средства будут перечислены непосредственно продавцу недвижимости или банку (в случае погашения ипотеки).

Важно помнить: если ты не успеешь заключить договор в течение двух месяцев, бронирование аннулируется, а деньги вернутся в систему для следующих заявителей в очереди.

На что можно потратить средства

Эти выплаты ВПЛ имеют четкое целевое назначение. Ваучер можно использовать для:

покупки квартиры или жилого дома на первичном или вторичном рынке;

инвестирования в объект строительства;

уплаты первого взноса по ипотеке или погашения уже существующего кредита на жилье.

Приобретенное жилье нельзя будет продавать или дарить в течение следующих 5 лет — это предохранитель от спекуляций.

Откуда деньги на программу

Правительство направило на это направление около 6,6 млрд грн бюджетных средств. Кроме того, ведется активная работа с международными партнерами. В частности, Банк развития Совета Европы готовит заем в размере 80 млн евро для дальнейшей поддержки компонента Жилье для ВПЛ с ВОТ.

По словам Алексея Кулебы, выплаты ВПЛ за утраченное жилье на временно оккупированных территориях — это вопрос справедливости.

— Соответствующие заявки мы собирали более двух месяцев, они обработаны, и с сегодняшнего дня мы начинаем эти выплаты, — подчеркнул министр.

Прием заявок на этот компонент программы начался еще 1 декабря 2025 года. Теперь же бумажные гарантии наконец превращаются в реальные квадратные метры для тех, кто потерял всё из-за российской агрессии.

