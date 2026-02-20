Жилье для ВПЛ за 1 гривну: детали постановления от Минэкономики

Правительство Украины продолжает адаптировать законодательство под нужды военного времени, максимально упрощая доступ к ресурсам для поддержки переселенцев. Кабинет Министров утвердил новый механизм, который позволяет организациям и учреждениям арендовать государственную и коммунальную недвижимость для размещения ВПЛ на беспрецедентно льготных условиях.

Об ключевых изменениях и обновленных ставках аренды сообщила Первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Кто может воспользоваться льготами и каковы условия

Новое постановление охватывает несколько категорий организаций, которые непосредственно занимаются обустройством мест временного проживания:

Благотворительные и общественные организации: теперь они могут арендовать помещения под приюты по символической ставке — всего 0,01 от стандартной расчетной платы;

Социально ориентированные государственные и коммунальные учреждения: заведения образования, культуры, спорта и здравоохранения получили право арендовать объекты для нужд ВПЛ без проведения аукционов. Стоимость такой аренды составляет символическую 1 гривну в год за один объект;

Госкомпании (доля государства более 50%): такие хозяйственные общества также смогут передавать свою недвижимость для проживания людей за 1 гривну в год. Эта норма будет действовать в течение всего военного положения и еще полгода после его отмены.

Читать по теме Жилье за ​​счет государства: стартует выплата 2 миллиона гривен для переселенцев Государство дает 2 миллиона гривен, но получить их смогут только те, кто отвечает нескольким ключевым условиям. Каким именно – рассказали в материале.

Эффективное использование пространства: от общежитий до санаториев

По словам Юлии Свириденко, главная цель реформы — разблокировать доступ к тысячам квадратных метров, которые сейчас простаивают. Это касается свободных общежитий, недействующих санаториев и тренировочных баз.

Такие условия позволяют громадам значительно быстрее обустраивать места для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны. Мы убираем лишнюю бюрократию и финансовые барьеры, чтобы каждый свободный метр государственной собственности мог стать безопасным домом для украинцев, — подчеркнула Юлия Свириденко.

Упрощение процедуры позволит благотворительным фондам и местным властям направлять средства не на аренду квадратных метров, а непосредственно на ремонт помещений, закупку коек, бытовой техники и обеспечение комфортных условий для переселенцев.

Благодаря прямым соглашениям без аукционов, процесс развертывания новых шелтеров в наиболее востребованных регионах Украины должен ускориться в несколько раз.

За почти три года полномасштабной войны многие украинцы, имевшие статус ВПЛ, уже хотят его отменить. Как это сделать, мы объясняли в нашем другом материале.

