Житло для ВПО за 1 гривню: деталі постанови від Мінекономіки

Уряд України продовжує адаптувати законодавство під потреби воєнного часу, максимально спрощуючи доступ до ресурсів для підтримки переселенців. Кабінет Міністрів затвердив новий механізм, який дозволяє організаціям та установам орендувати державну і комунальну нерухомість для розміщення ВПО на безпрецедентно пільгових умовах.

Про ключові зміни та оновлені ставки оренди повідомила Перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Хто може скористатися пільгами та які умови

Нова постанова охоплює кілька категорій організацій, які безпосередньо займаються облаштуванням місць тимчасового проживання:

Благодійні та громадські організації: тепер вони можуть орендувати приміщення під прихистки за символічною ставкою — лише 0,01 від стандартної розрахункової плати;

Соціально орієнтовані державні та комунальні установи: заклади освіти, культури, спорту та охорони здоров’я отримали право орендувати об’єкти для потреб ВПО без проведення аукціонів . Вартість такої оренди становить символічну 1 гривню на рік за один об’єкт;

Держкомпанії (частка держави понад 50%): такі господарські товариства також зможуть передавати свою нерухомість для проживання людей за 1 гривню на рік . Ця норма діятиме протягом усього воєнного стану та ще пів року після його скасування.

Ефективне використання простору: від гуртожитків до санаторіїв

За словами Юлії Свириденко, головна мета реформи — розблокувати доступ до тисяч квадратних метрів, які зараз простоюють. Це стосується вільних гуртожитків, недіючих санаторіїв та тренувальних баз.

Такі умови дозволяють громадам значно швидше облаштовувати місця для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Ми прибираємо зайву бюрократію та фінансові бар’єри, щоб кожен вільний метр державної власності міг стати безпечним домом для українців, — наголосила Юлія Свириденко.

Спрощення процедури дозволить благодійним фондам та місцевим владам спрямовувати кошти не на оренду квадратних метрів, а безпосередньо на ремонт приміщень, закупівлю ліжок, побутової техніки та забезпечення комфортних умов для переселенців.

Завдяки прямим угодам без аукціонів, процес розгортання нових шелтерів у найбільш затребуваних регіонах України має пришвидшитися у кілька разів.

