Нова можливість: як скасувати статус ВПО у Дії — покрокова інструкція

Статус ВПО отримали ті особи, які змушені були покидати свої домівки через війну, яку розв’язала Росія. Та українські військові роблять усе, щоб кожен українець міг якнайшвидше повертатися до рідних країв. Тож тепер виникло запитання: як скасувати статус ВПО, якщо ти повернувся додому?

Ми поспішаємо тебе заспокоїти: жодних черг вистоювати не потрібно! Адже у застосунку Дія ти можеш скасувати статус ВПО всього за кілька кліків.

Скористатися послугами можуть українці, які мають довідку ВПО в Дії.

Як скасувати статус ВПО в Дії: покрокова інструкція

Зараз також дивляться Відкрий застосунок Дія У ньому знайди свою посвідку ВПО: натисни на неї. У тебе відкриється меню посвідки ВПО У ньому обери функцію Скасувати статус ВПО. Внизу натисни Почати Протягом 15 хвилин тобі надійде сповіщення із результатом і дані в Дії оновляться автоматично.

Скасувати статус ВПО можна й інакше. Для цього необхідно:

Написати заяву в установу з питань соціального захисту населення РДА, виконавчого міського чи районного органу за місцем проживання;

ЦНАПи також приймають заяви.

Заяву розглядають протягом трьох календарних днів та вносять оновлені дані до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО. Коли статус ВПО скасують, тебе повідомлять.

А ось як отримати довідку ВПО в Дії, ми пояснювали тобі раніше: читай у нашому матеріалі.

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