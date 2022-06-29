Нарешті вдома! Як скасувати статус ВПО, якщо ти повернувся(-лася) з евакуації

Якщо ти нарешті вдома, а статус ВПО більше не потрібен, ми розповімо, як ти можеш скасувати його.
Щоб скасувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ти маєш:
Ця послуга є безкоштовною. Подати заяву потрібно особисто.
Коли статус ВПО скасують, тобі про це повідомлять.
Підставами для скасування статусу ВПО, крім заяви, також можуть бути:
Підстави регулюються Законом України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.
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