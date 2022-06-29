Нарешті вдома! Як скасувати статус ВПО, якщо ти повернувся(-лася) з евакуації

Якщо ти нарешті вдома, а статус ВПО більше не потрібен, ми розповімо, як ти можеш скасувати його.

Як скасувати статус ВПО

Щоб скасувати дію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, ти маєш:

Написати заяву в установу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого міського чи районного органу за місцем проживання. Центри надання адміністративних послуг також приймають заяви. Заяву розглядають протягом трьох календарних днів та вносять оновлені дані до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. Для скасування статусу потрібна лише заява, жодних інших документів.

Ця послуга є безкоштовною. Подати заяву потрібно особисто.

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Коли статус ВПО скасують, тобі про це повідомлять.

Підставами для скасування статусу ВПО, крім заяви, також можуть бути:

скоєння кримінального правопорушення;

повернення до покинутого місця проживання;

виїзд за кордон на постійне місце проживання;

подання завідомо недостовірних даних.

Підстави регулюються Законом України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб.

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