Наконец-то дома! Как отменить статус ВПЛ, если ты вернулся(-лась) из эвакуации?

Если ты наконец дома, а статус ВПЛ больше не нужен, мы расскажем, как ты можешь отменить его.

Как отменить статус ВПЛ

Чтобы отменить действие справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, ты должен (должна):

Написать заявление в учреждение по социальной защите населения районной госадминистрации, исполнительного городского или районного органа по месту жительства. Центры предоставления административных услуг также принимают заявления. Заявление рассматривается в течение трех календарных дней, а затем вносятся обновленные данные в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах. Для отмены статуса требуется только заявление, никаких других документов.

Эта услуга бесплатна. Подать заявление нужно лично.

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Когда статус ВПЛ отменят, тебе об этом сообщат.

Основаниями для отмены статуса ВПЛ, кроме заявления, также могут быть:

совершение уголовного правонарушения;

возвращение в покинутое место жительства;

выезд за границу на постоянное место жительства;

представление заведомо недостоверных данных.

Основания регулируются Законом Украины Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц.

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