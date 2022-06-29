Наконец-то дома! Как отменить статус ВПЛ, если ты вернулся(-лась) из эвакуации?

Если ты наконец дома, а статус ВПЛ больше не нужен, мы расскажем, как ты можешь отменить его.
Чтобы отменить действие справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, ты должен (должна):
Эта услуга бесплатна. Подать заявление нужно лично.
Когда статус ВПЛ отменят, тебе об этом сообщат.
Основаниями для отмены статуса ВПЛ, кроме заявления, также могут быть:
Основания регулируются Законом Украины Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц.
Ранее мы рассказывали о помощи украинцам от биржи криптовалют Binance — как ее получить?
А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!