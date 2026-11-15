С Днем работников сельского хозяйства Украины: подборка теплых поздравлений

День работников сельского хозяйства традиционно отмечается в Украине в третье воскресенье ноября. Праздник был основан 7 октября 1993 года указом президента для поддержки агропромышленного сектора страны.
Этот день хорошая возможность поблагодарить наших аграриев, фермеров, животноводов и всех, кто работает на украинской земле, особенно в такое нелегкое время. Поэтому мы собрали поздравления с Днем работников сельского хозяйства Украины в стихах и прозе для всех желающих поздравить аграриев.
Поздравления с днем работников сельского хозяйства в прозе
Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства! Желаю, чтобы твой труд всегда приносил весомые результаты, а урожаи радовали гораздо больше, чем ожидается! Пусть ненастья обходят поля, а в доме царит согласие и благополучие!
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В День работников сельского хозяйства хочу поздравить тебя с профессиональным праздником! А также выразить слова глубокой благодарности и уважения к твоему нелегкому труду. Пусть сторицей вернутся тебе добрые дела.
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Поздравляю от всего сердца с Днем работников сельского хозяйства Украины! Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия и неисчерпаемого воодушевления для дальнейших успехов в собственных делах!
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Дорогие аграрии, поздравляю с вашим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благоприятной погоды, щедрых урожаев и мирного неба над головой. Спасибо за каждое зернышко и хлеб на столах украинцев!
Поздравления с днем работника сельского хозяйства в стихах
С Днем сельского хозяйства
От души всех поздравляем!
Вам успехов и удачи,
Урожая пожелаем!
Пусть в труде всегда везет,
А в семье добро живет.
Мира, счастья и здоровья,
Пусть наполнится любовью!
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С Днем сельского хозяйства
Искренне вас поздравляем,
Счастья, радости, вдохновения
В труде вам желаем!
Будьте здоровы на долгие лета,
Пусть окружает доброта вас всегда!
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Всем, кто сельское хозяйство
В Украине развивает,
Мы много счастья желаем,
С праздником их поздравляем,
Пусть поля и огороды
Расцветают, плодоносят,
Пусть и впередь сельхозспециалисты
Пользу для страны приносят!
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Пусть поля колосятся,
Пусть живет и процветает село!
С Днем сельского хозяйства
Поздравляем всех тепло!
Пусть растет производство,
Пусть во всем всегда везет,
Солнце счастья и удачи
Пусть вам радость принесет!
Больше об истории Дня работников сельского хозяйства Украины, ежегодно отмечаемом в третье воскресенье ноября, читай в материале.
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