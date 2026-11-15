С Днем работников сельского хозяйства Украины: подборка теплых поздравлений

День работников сельского хозяйства традиционно отмечается в Украине в третье воскресенье ноября. Праздник был основан 7 октября 1993 года указом президента для поддержки агропромышленного сектора страны.

Этот день хорошая возможность поблагодарить наших аграриев, фермеров, животноводов и всех, кто работает на украинской земле, особенно в такое нелегкое время. Поэтому мы собрали поздравления с Днем работников сельского хозяйства Украины в стихах и прозе для всех желающих поздравить аграриев.

Поздравления с днем ​​работников сельского хозяйства в прозе

Поздравляю с Днем работника сельского хозяйства! Желаю, чтобы твой труд всегда приносил весомые результаты, а урожаи радовали гораздо больше, чем ожидается! Пусть ненастья обходят поля, а в доме царит согласие и благополучие!

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В День работников сельского хозяйства хочу поздравить тебя с профессиональным праздником! А также выразить слова глубокой благодарности и уважения к твоему нелегкому труду. Пусть сторицей вернутся тебе добрые дела.

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Поздравляю от всего сердца с Днем работников сельского хозяйства Украины! Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия и неисчерпаемого воодушевления для дальнейших успехов в собственных делах!

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Дорогие аграрии, поздравляю с вашим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, благоприятной погоды, щедрых урожаев и мирного неба над головой. Спасибо за каждое зернышко и хлеб на столах украинцев!

Поздравления с днем ​​работника сельского хозяйства в стихах

С Днем сельского хозяйства

От души всех поздравляем!

Вам успехов и удачи,

Урожая пожелаем!

Пусть в труде всегда везет,

А в семье добро живет.

Мира, счастья и здоровья,

Пусть наполнится любовью!

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С Днем сельского хозяйства

Искренне вас поздравляем,

Счастья, радости, вдохновения

В труде вам желаем!

Будьте здоровы на долгие лета,

Пусть окружает доброта вас всегда!

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Всем, кто сельское хозяйство

В Украине развивает,

Мы много счастья желаем,

С праздником их поздравляем,

Пусть поля и огороды

Расцветают, плодоносят,

Пусть и впередь сельхозспециалисты

Пользу для страны приносят!

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Пусть поля колосятся,

Пусть живет и процветает село!

С Днем сельского хозяйства

Поздравляем всех тепло!

Пусть растет производство,

Пусть во всем всегда везет,

Солнце счастья и удачи

Пусть вам радость принесет!

Больше об истории Дня работников сельского хозяйства Украины, ежегодно отмечаемом в третье воскресенье ноября, читай в материале.

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