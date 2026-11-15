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С Днем работников сельского хозяйства Украины: подборка теплых поздравлений

Людмила Яковюк, редактор сайта 15 ноября 2026, 08:30 2 мин.
с днем ​​работников сельского хозяйства
Поздравления с днем ​​работника сельского хозяйства Фото Pexels

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