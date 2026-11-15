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День работников сельского хозяйства Украины 2026: дата, история и интересные факты

Анна Голишевская, редактор сайта 15 ноября 2026, 08:00 2 мин.
День работников сельского хозяйства
Фото Pexels

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