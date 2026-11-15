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День працівників сільського господарства України 2026: дата, історія та цікаві факти

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Листопада 2026, 08:00 2 хв.
День працівників сільського господарства
Фото Pexels

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