Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2026: коли найкраще відвідати перукаря

Якщо ти ретельно стежиш за здоров’ям волосся та його виглядом, то знаєш, що гарна зачіска рідко буває випадковістю або збігом обставин. Красиві локони потребують уваги та догляду. Для жінки волосся має велике значення, тому дівчата доволі часто залучають найрізноманітніші засоби для підтримання краси.

У нашому матеріалі ми розповімо про сприятливі дні для стрижки в листопаді 2026 року за місячним календарем.

Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2026

Сприятливими днями для стрижки в листопаді 2026 є період Місяця, який зростає, оскільки в цей час енергія рухається вгору. Якщо хочеш, щоб після підстригання волосся відростало добре й було густим і здоровим, то цього місяця найкраще стригтися в такі дати: 14, 15, 16, 19, 20, 22 та 23.

Період Зростального Місяця є найкращим для тих, хто прагне пошвидше відростити гарне волосся після стрижки або навіть незначного підрізання кінчиків.

Окрім стрижки друга половина листопада також чудово підходить для інших процедур у перукарні, наприклад, фарбування. Якщо пофарбуватися на Зростальний Місяць, то колір може бути стійкішим до вимивання та матиме більшу насиченість.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2026

Найбільш невдалим днем для будь-яких процедур із волоссям в листопаді 2026 є період Повні — це 24 листопада. Якщо є можливість утриматися від візиту до перукаря цього дня або самостійного фарбування чи підстригання волосся, то краще так і зроби. День Повного Місяця загалом є несприятливим для нових починань та проведення різноманітних процедур.

Волосся після стрижки у період Спадного Місяця ростиме повільніше, оскільки енергія в цей час йде на спад. Якщо ти хочеш якомога довше зберегти форму нової зачіски, тоді варто запланувати підстригання на відповідну місячну фазу. У листопаді 2026 року це наступні дати: 26, 28, 29 та 30.

Інші, не вказані, дати листопада є нейтральними для підстригання волосся та не матимуть якогось впливу на ріст та якість твоїх локонів.

Тепер ти знаєш сприятливі дні для стрижки, які можуть позитивно вплинути на твою майбутню зачіску.

Раніше ми розповідали про модні стрижки 2026 — ідеї, як сучасно та стильно підстригти волосся.

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