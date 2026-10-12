Сильне випадіння волосся — поширена проблема у наш час не лише серед жінок, а й серед чоловіків.

На фоні постійного стресу та в умовах війни ця проблема ще більше загострюється в українців. Трихолог Мирослава Новосільська розповіла, що робити, якщо сильно випадає волосся.

Читай про причини сильного випадіння волосся, до якого лікаря звертатися, і що робити, якщо сильно випадає волосся, у нашому матеріалі.

Що робити, якщо сильно випадає волосся: топ-5 порад

За словами експерта, у шкірі голови людини головну роль чудової зачіски відіграє кількість волосяних фолікулів. Фізіологічною нормою вважається втрата 100-150 волосин на добу.

Основними причинами випадіння волосся у чоловіків є спадкова схильність та гормональний збій.

У жінок серед причин зазначають фізіологічні зміни в організмі (наприклад, після пологів), стресові ситуації, а також зміни в ендокринній системі.

Важливо виокремити п’ять основних рекомендацій, які допоможуть впоратися із сильним випадінням волосся.

Дуже сильно випадає волосся, що робити:

Скоригуй свій раціон — потрібно щодня споживати рибу, морепродукти, зелень, ягоди, овочі. Якщо сильно випадає волосся, захищай шкіру голови. Наприклад, влітку не забувай про кепки, капелюхи, панами. Зимові головні убори запобігають звуженню кровоносних судин шкіри. В результаті до фолікулів набагато швидше надходять поживні елементи. Забезпеч м’яке та ретельне миття голови. Відмовся від регулярного застосування сухих шампунів. Обирай засоби з професійних лінійок, спрямованих на поліпшення не тільки якості волосся, але й шкіри голови. Після миття волосся акуратно витри м’яким рушником або просушуй феном, обираючи тепле, а не гаряче повітря. Сильне випадіння волосся може припинити прийом вітамінів для росту волосся. Біологічно активні добавки допомагають зміцнити корені волосся. Насамперед потрібно звернути увагу на вітаміни А, С та Е, всі вітаміни групи В, а також корисні мінерали: цинк, залізо, магній, фосфор (але спершу проконсультуйся у лікаря). Якщо дуже сильно випадає волосся, обери спеціальний догляд. У домашніх умовах добре працюють різні маски для волосся, спеціальні сироватки, лосьйони, у складі яких є активні компоненти, спрямовані на боротьбу з рясним випадінням волосся.

Не використовуй без призначення лікаря препарати, до яких входить міноксидил. Найкраще обирати догляд, який можна втирати у шкіру голови, виконуючи плавні масажні рухи. Лікар не рекомендує втирати перець, часник та алкогольні настоянки.

Стиліст-перукар Аліна Сенюк також порадила дієві методи, які врятують тебе від випадіння волосся.

Однак спершу потрібно визначити причину сильного випадіння волосся.

Випадає волосся: що робити та які причини

Стрес, незадовільний психоемоційний стан. Спадкове захворювання. Неправильне харчування. Відсутність спорту, сну, фізичних навантажень. Нестача вітамінів. Нехтування гігієною. Вживання алкоголю та куріння. Наявність хронічних хвороб.

Домашній догляд за надмірного випадіння волосся

Стиліст-перукар рекомендує приділяти особливу увагу домашньому догляду за волоссям.

У тебе має бути два шампуні. Один — для очищення, який відповідає твоєму типу шкіри голови, а інший — допоміжний, у складі якого міститься невелика кількість активних компонентів (для достатнього зволоження шкіри голови). Їх використовують по черзі. Приймай контрастний душ. Вода має бути не надто гарячою, але й не холодною. Саме вода має позитивний вплив на судини і покращує кровообіг.

Сильно випадає волосся: як з цим впоратися у домашніх умовах

Стиліст-перукар розповіла, як ефективно зменшити сильне випадіння волосся, якщо нема нагоди звернутися до спеціаліста.

Найперше, потрібно здати кров і визначити, яких мікроелементів не вистачає твоєму організму. Опираючись на результати, придбай необхідний комплекс вітамінів. Однак краще це робити після рекомендації лікаря. Якщо дуже сильно випадає волосся, використовуй термозахист, особливо влітку. Застосовуй живильні бальзами та маски, які зволожать волосся. Якомога менше використовуй фен та фарбуй волосся. Під час сушіння феном обирай найнижчий режим. Якщо можливо, давай волоссю висохнути самостійно. Якщо сильно випадає волосся, роби масаж шкіри голови. Це допоможе відновити правильний кровообіг.

Сильне випадіння волосся — проблема досить складна, яку важко вирішити використанням масок кілька разів на тиждень.

Для хорошого результату потрібен комплексний підхід, а у більшості випадків необхідно звернутися за допомогою до лікаря-трихолога, щоби він вчасно призначив лікування.

Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбувати волосся самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.

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