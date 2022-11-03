Сильне випадіння волосся — поширена проблема у наш час не лише серед жінок, а й серед чоловіків.
На фоні постійного стресу та в умовах війни ця проблема ще більше загострюється в українців. Трихолог Мирослава Новосільська розповіла, що робити, якщо сильно випадає волосся.
Читай причини сильного випадіння волосся, до якого лікаря звертатися і що робити, якщо сильно випадає волосся, у нашому матеріалі.
За словами експерта, у шкірі голови людини головну роль чудової зачіски відіграє кількість волосяних фолікулів. Фізіологічною нормою вважається втрата 100-150 волосин на добу.
Основними причинами випадіння волосся у чоловіків є спадкова схильність та гормональний збій.
Основними причинами випадіння волосся у чоловіків є спадкова схильність та гормональний збій.
У жінок серед причин зазначають фізіологічні зміни в організмі (наприклад, після пологів), стресові ситуації, а також зміни в ендокринній системі.
Важливо виокремити п’ять основних рекомендацій, які допоможуть впоратися із сильним випадінням волосся.
Не використовуй без призначення лікаря препарати, до яких входить міноксидил. Найкраще обирати догляд, який можна втирати у шкіру голови, виконуючи плавні масажні рухи. Лікар не рекомендує втирати перець, часник та алкогольні настоянки.
Стиліст-перукар Аліна Сенюк також порадила дієві методи, які врятують тебе від випадіння волосся.
Однак спершу потрібно визначити причину сильного випадіння волосся.
Стиліст-перукар рекомендує приділяти особливу увагу домашньому догляду за волоссям.
Стиліст-перукар розповіла, як ефективно зменшити сильне випадіння волосся, якщо нема нагоди звернутися до спеціаліста.
Сильне випадіння волосся — проблема досить складна, яку важко вирішити використанням масок кілька разів на тиждень.
Для хорошого результату потрібен комплексний підхід, а у більшості випадків необхідно звернутися за допомогою до лікаря-трихолога, щоби вчасно призначити лікування.
Для хорошого результату потрібен комплексний підхід, а у більшості випадків необхідно звернутися за допомогою до лікаря-трихолога, щоби вчасно призначити лікування.
Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбувати волосся самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.
Щоб не пропустити найцікавіше й бути в курсі останніх новин, подій та трендів, підписуйся на наш Telegram-канал.