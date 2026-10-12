Стиль життя

Сильно випадає волосся: що робити та як не панікувати

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 16:30 4 хв.
Випадає волосся: що робити
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь