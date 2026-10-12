Сильне випадіння волосся — поширена проблема у наш час не лише серед жінок, а й серед чоловіків.
На фоні постійного стресу та в умовах війни ця проблема ще більше загострюється в українців. Трихолог Мирослава Новосільська розповіла, що робити, якщо сильно випадає волосся.
Читай про причини сильного випадіння волосся, до якого лікаря звертатися, і що робити, якщо сильно випадає волосся, у нашому матеріалі.
Що робити, якщо сильно випадає волосся: топ-5 порад
За словами експерта, у шкірі голови людини головну роль чудової зачіски відіграє кількість волосяних фолікулів. Фізіологічною нормою вважається втрата 100-150 волосин на добу.
Основними причинами випадіння волосся у чоловіків є спадкова схильність та гормональний збій.
У жінок серед причин зазначають фізіологічні зміни в організмі (наприклад, після пологів), стресові ситуації, а також зміни в ендокринній системі.
Важливо виокремити п’ять основних рекомендацій, які допоможуть впоратися із сильним випадінням волосся.
Дуже сильно випадає волосся, що робити:
- Скоригуй свій раціон — потрібно щодня споживати рибу, морепродукти, зелень, ягоди, овочі.
- Якщо сильно випадає волосся, захищай шкіру голови. Наприклад, влітку не забувай про кепки, капелюхи, панами. Зимові головні убори запобігають звуженню кровоносних судин шкіри. В результаті до фолікулів набагато швидше надходять поживні елементи.
- Забезпеч м’яке та ретельне миття голови. Відмовся від регулярного застосування сухих шампунів. Обирай засоби з професійних лінійок, спрямованих на поліпшення не тільки якості волосся, але й шкіри голови. Після миття волосся акуратно витри м’яким рушником або просушуй феном, обираючи тепле, а не гаряче повітря.
- Сильне випадіння волосся може припинити прийом вітамінів для росту волосся. Біологічно активні добавки допомагають зміцнити корені волосся. Насамперед потрібно звернути увагу на вітаміни А, С та Е, всі вітаміни групи В, а також корисні мінерали: цинк, залізо, магній, фосфор (але спершу проконсультуйся у лікаря).
- Якщо дуже сильно випадає волосся, обери спеціальний догляд. У домашніх умовах добре працюють різні маски для волосся, спеціальні сироватки, лосьйони, у складі яких є активні компоненти, спрямовані на боротьбу з рясним випадінням волосся.
Не використовуй без призначення лікаря препарати, до яких входить міноксидил. Найкраще обирати догляд, який можна втирати у шкіру голови, виконуючи плавні масажні рухи. Лікар не рекомендує втирати перець, часник та алкогольні настоянки.
Стиліст-перукар Аліна Сенюк також порадила дієві методи, які врятують тебе від випадіння волосся.
Однак спершу потрібно визначити причину сильного випадіння волосся.
Випадає волосся: що робити та які причини
- Стрес, незадовільний психоемоційний стан.
- Спадкове захворювання.
- Неправильне харчування.
- Відсутність спорту, сну, фізичних навантажень.
- Нестача вітамінів.
- Нехтування гігієною.
- Вживання алкоголю та куріння.
- Наявність хронічних хвороб.
Домашній догляд за надмірного випадіння волосся
Стиліст-перукар рекомендує приділяти особливу увагу домашньому догляду за волоссям.
- У тебе має бути два шампуні. Один — для очищення, який відповідає твоєму типу шкіри голови, а інший — допоміжний, у складі якого міститься невелика кількість активних компонентів (для достатнього зволоження шкіри голови). Їх використовують по черзі.
- Приймай контрастний душ. Вода має бути не надто гарячою, але й не холодною. Саме вода має позитивний вплив на судини і покращує кровообіг.
Сильно випадає волосся: як з цим впоратися у домашніх умовах
Стиліст-перукар розповіла, як ефективно зменшити сильне випадіння волосся, якщо нема нагоди звернутися до спеціаліста.
- Найперше, потрібно здати кров і визначити, яких мікроелементів не вистачає твоєму організму. Опираючись на результати, придбай необхідний комплекс вітамінів. Однак краще це робити після рекомендації лікаря.
- Якщо дуже сильно випадає волосся, використовуй термозахист, особливо влітку. Застосовуй живильні бальзами та маски, які зволожать волосся.
- Якомога менше використовуй фен та фарбуй волосся. Під час сушіння феном обирай найнижчий режим. Якщо можливо, давай волоссю висохнути самостійно.
- Якщо сильно випадає волосся, роби масаж шкіри голови. Це допоможе відновити правильний кровообіг.
Сильне випадіння волосся — проблема досить складна, яку важко вирішити використанням масок кілька разів на тиждень.
Для хорошого результату потрібен комплексний підхід, а у більшості випадків необхідно звернутися за допомогою до лікаря-трихолога, щоби він вчасно призначив лікування.
Щоб гарно та ефектно виглядати, не завжди треба багато грошей. До прикладу, можна пофарбуватися вдома і виглядати, як після салону краси. Як пофарбувати волосся самостійно вдома, читай у нашому матеріалі.
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