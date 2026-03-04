Як правильно мити голову: лайфхаки та корисні поради для здорового волосся

Миття голови часто перетворюється на таку ж автоматичну рутиною, як і чищення зубів. Дехто робить це щодня, вже і не замислюючись над ретельністю та якістю. Втім, правильне очищення шкіри голови є важливим для естетичного вигляду і росту волосся.

Про те, як краще мити голову та що варто знати про догляд за волоссям на цьому етапі, читай у матеріалі.

Як правильно мити голову: поради для красивого волосся

Почнемо з підготовки для процедури. На початку краще проскрабувати шкіру голови, аби глибоко очистити її від відмерлих клітин, залишків інших косметичних засобів (лаку, гелів тощо), а також себуму.

Далі можна застосувати масло чи олійку для коренів волосся, наприклад, на основі розмарину чи інших рослин. Це сприятиме росту волосся, їхньому зміцненню та здоровому блиску. Залиш засіб хоча б на 15-20 хвилин для кращого ефекту.

Далі починається найвідповідальніший етап – безпосереднє миття голови. Гарно намочи волосся та візьми невеличку кількість шампуню. Зверни увагу, що при першому нанесенні засіб буде погано пінитися на волоссі, адже натуральні олії на шкірі голови перешкоджатимуть утворенню піни.

Для миття використовуй якісні та перевірені часом торгові марки. Наприклад, шампунь Clear, який вже багато років користується довірою покупців та дбайливо очищує шкіру голови. Його можна придбати у мережі магазинів Prostor.

Але не думай, що одного використання шампуню достатньо. Щоб остаточно позбутися себуму, треба помити голову хоча б двічі. Не забувай про очищення всіх частин шкіри: на потилиці, біля скронь, за вухами тощо.

Зауважимо, що не слід мити шампунем довжину волосся. Це може призвести до пересушування, посічення кінчиків та ламкості. Засіб призначений лише для очищення себуму з коріння. При цьому довжина волосся очищується піною, яка стікає при змиванні.

Що ще варто знати про миття голови

Є ще низка правил, яких варто дотримуватись:

Вода має бути теплою, а не гарячою. Гаряча вода стимулює жирність волосся. Натомість завершити миття можна прохолодною водою, щоб закрити лусочки волосин та зробити його гладким і блискучим.

Масажуй шкіру голови кінчиками пальців, а не нігтями.

Після миття використовуй кондиціонер, але лише на довжині, а не на коренях.

Не варто терти волосся рушником. Краще делікатно промокнути їх.

Мий волосся відповідно до свого типу шкіру. Якщо у тебе жирна шкіра голови, то можеш мити через день. Якщо суха, тоді 1-2 рази на тиждень.

Не квапся одразу розчісувати волосся. Краще почекай часткового осушення і лише згодом обережно розчісуй гребінцем.

І пам’ятай, що щоденне миття може провокувати ще більшу жирність шкіри голови та посилювати проблему з брудним волоссям. Випрацюй свою рутину, але не зловживай, якщо у цьому немає необхідності.

Якщо хочеш самостійно пофарбувати волосся, читай, як краще це зробити та що треба знати перед процедурою.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!