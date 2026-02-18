Місячний календар стрижок на березень 2026 року: коли краще стригтися та доглядати волосся

У березні 2026 року догляду за волоссям варто планувати за місячним календарем стрижок. Такий календар науково не гарантує відмінний результату, але він допомагає структурувати догляд і перетворити його на продуманий ритуал, в якому кожна процедура має свій кращий момент. Календар стрижок на березень 2026 за фазами Місяця Щоб орієнтуватися у фазах Місяця у березні 2026, занотуй собі цей невеличкий графік.

Фази Місяця у березні 2026

Зростаючий Місяць – 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Повня – 2, 3, 4, 5, 31

Спадний Місяць – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Новий Місяць – 18, 19, 20

Календар догляду за волоссям на березень 2026: фаза Зростаючого Місяця

У період зростаючого Місяця — 1 та 21-30 березня — наш організм ніби працює на накопичення. Вважається, що в цей час активізуються обмінні процеси, а волосся швидше відростає.

Якщо хочеш пришвидшити ріст волосся (це актуально, адже попереду літо) — плануй стрижку саме на ці дні. Легке підрівнювання кінчиків у фазу росту стимулює оновлення, а живильні маски краще всотуються у шкіру голови.

Календар догляду за волоссям на березень 2026: фаза Повні

Повня — 2-5 та 31 березня — час максимальної енергії. Волосся може бути більш неслухняним, зате об’єм тримається довше.

Це сприятливі дні для будь-яких експериментів: можна робити креативні стрижки, яскраве фарбування, змінювати форму.

Багато хто помічає, що колір, нанесений у повню, виходить насиченим і довше не тьмяніє. Водночас радикальні процедури краще добре продумати: у дні Повні емоції беруть гору над логікою.

Календар догляду за волоссям на березень 2026: фаза Спадного Місяця

Спадний Місяць — 6-17 березня — період тимчасового уповільнення. Якщо постригтися в цей час, волосся відростатиме повільніше, зате форма збережеться надовго.

Це сприятливий час для коротких стрижок, чубчика або чоловічих зачісок, які потребують чіткої лінії.

Також у ці дні корисно провести відновлювальні процедури: кератинове вирівнювання, ламінування, глибоке очищення шкіри голови.

Організм краще позбувається зайвого, тому детокс-догляд буде ефективнішим.

Календар догляду за волоссям на березень 2026: фаза Нового Місяця

Новий Місяць — 18–20 березня — фаза перезавантаження. Волосся може бути чутливішим, тому агресивні фарбування чи хімічні завивки краще відкласти.

Найкраще планувати легкі процедури: масаж шкіри голови, використання олії для зміцнення коренів, планування нового образу.

Календар стрижок на березень 2026: найбільш сприятливі та несприятливі дні

Найбільш сприятливі дні для стрижки (швидкий ріст, оновлення, вдалий результат):

1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня.

1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 березня. Несприятливі для стрижки дні: 18, 19, 20 березня.

