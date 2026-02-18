Лунный календарь стрижек на март 2026 года: когда лучше стричься и ухаживать за волосами

В марте 2026 года уход за волосами стоит планировать по лунному календарю стрижек.
Такой календарь научно не гарантирует отличного результата, но он помогает структурировать уход и превратить его в продуманный ритуал, в котором каждая процедура имеет свой лучший момент.
Календарь стрижек на март 2026 по фазам Луны
Чтобы ориентироваться в фазах Луны в марте 2026, запиши себе этот небольшой график.
Фазы Луны в марте 2026
- Растущая Луна – 1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- Полнолуние – 2, 3, 4, 5, 31
- Убывающая Луна – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
- Новолуние – 18, 19, 20
Календарь ухода за волосами на март 2026: фаза Растущей Луны
В период растущей Луны — 1 и 21–30 марта — наш организм словно работает на накопление. Считается, что в это время активизируются обменные процессы, а волосы быстрее растут.
Если ты хочешь ускорить рост волос (это актуально, ведь впереди лето) — планируй стрижку именно на эти дни. Легкое подравнивание кончиков в фазу роста стимулирует обновление, а питательные маски лучше впитываются в кожу головы.
Календарь ухода за волосами на март 2026: фаза Полнолуния
Полнолуние — 2–5 и 31 марта — время максимальной энергии. Волосы могут быть более непослушными, зато объем держится дольше.
Это благоприятные дни для любых экспериментов: можно делать креативные стрижки, яркое окрашивание, менять форму.
Многие замечают, что цвет, нанесенный в полнолуние, выходит насыщенным и дольше не тускнеет. В то же время радикальные процедуры лучше хорошо продумать: в дни Полнолуния эмоции берут верх над логикой.
Календарь ухода за волосами на март 2026: фаза Убывающей Луны
Убывающая Луна — 6–17 марта — период временного замедления. Если постричься в это время, волосы будут расти медленнее, зато форма сохранится надолго.
Это благоприятное время для коротких стрижек, челки или мужских причесок, которые требуют четкой линии.
Также в эти дни полезно проводить восстановительные процедуры: кератиновое выпрямление, ламинирование, глубокое очищение кожи головы.
Организм лучше избавляется от лишнего, поэтому детокс-уход будет эффективнее.
Календарь ухода за волосами на март 2026: фаза Новолуния
Новолуние — 18–20 марта — фаза перезагрузки. Волосы могут быть более чувствительными, поэтому агрессивное окрашивание или химические завивки лучше отложить.
Лучше планировать легкие процедуры: массаж кожи головы, использование масла для укрепления корней, планирование нового образа.
Календарь стрижек на март 2026: наиболее благоприятные и неблагоприятные дни
- Наиболее благоприятные дни для стрижки (быстрый рост, обновление, удачный результат):
1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 марта.
- Неблагоприятные для стрижки дни: 18, 19, 20 марта.
Читай также: кожа, ногти и волосы — развенчание самых популярных мифов об уходе за собой.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!