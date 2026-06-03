Телеканал ICTV2 приступил к съемкам 3-го сезона сериала АТП Перевозчики

Популярное приключенческое роуд-муви АТП Перевозчики, рассказывающее об увлекательных приключениях водителей-напарников Артема Горбача и Семена Зозули, официально получит продолжение.

Телеканал ICTV2 объявил о старте съемочного процесса третьего сезона этого народного хита.

Стартовавший в марте 2025 года проект из первых серий покорил украинских зрителей, собрав у экранов более 4 миллионов человек и уверенно войдя в первую десятку самых популярных релизов на платформе Netflix в Украине.

Сейчас ведется активная подготовка к премьере второго сезона, однако сюжетные линии новых серий оказались настолько динамичными и драйвовыми, что руководство канала приняло решение не медлить и сразу запустить в производство третий сезон, работа над которым уже полным кипит на съемочной площадке.

Телеканал ICTV2 объявил о старте съемочного процесса 3-го сезона АТП Перевозчики

В основе сюжета сериала остается история об обычных водителях-экспедиторов, которые ежедневно развозят грузы по украинским автодорогам, но постоянно оказываются в эпицентре опасных детективных авантюр.

Главные герои являются абсолютными противоположностями по характеру: они способны каждые пять километров устраивать яростные споры из-за подсказок навигатора или выбора автозаправочной станции, придающей сериалу яркого юмора.

Однако, несмотря на постоянные бытовые ссоры, мужчины являются надежной и крепкой командой, которая в моменты реальной угрозы готова стоять стеной друг за друга.

В третьем сезоне компанию Рапид-транс, где работают напарники, ждут серьезные вызовы. Из-за коварных схем и жадности конкурентов само существование родного предприятия окажется под большим вопросом.

По словам креативного продюсера проекта Феликса Аброскина, в новых сериях героев ждет гораздо больше адреналина, опасностей и жизненных бед, из которых им придется выкручиваться благодаря собственному уму и сообразительности.

Вместе с тем создатели обещают полностью сохранить тот же светлый, положительный вайб и неповторимую водительскую романтику под грохот мотора, за которую зрители так сильно полюбили этот телесериал.

Параллельно со спасением бизнеса водителям придется распутывать сложные узлы и в своей личной жизни. Честный и принципиальный Артем Горбач, которого играет Вячеслав Довженко, окажется на жизненном развилке, пытаясь спасти любимую женщину.

Каждая поездка – новый вызов, а каждый выбор может кардинально изменить жизнь. Как и в прошлом сезоне, он будет балансировать на развилке, но увидим, как сложится его судьба и любовь,

– отметил актер.

Зато его напарника Семена Зозулю (в исполнении Владимира Гладкого) ждет всепоглощающая новая любовь. Личные кризисы и романтические переживания Семена, которые он будет преодолевать, станут настоящим экзаменом на прочность для мужской мужской дружбы.

Производством новых эпизодов традиционно занимается компания Mamas Film Production по заказу телеканала ICTV2, а над сценарием работает главный автор Ярослава Сегал.

Приятным бонусом для поклонников станет сохранение еще одной доброй традиции сериала — в кабине водителей будут снова звучать известные украинские хиты и душевные народные песни в исполнении самих актеров.

Источник фото: ICTV2.

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