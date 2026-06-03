Парк Софиевка в Умани: исторические и интересные факты об одном из семи чудес Украины

Национальный дендрологический парк Софиевка, расположенный в северной части старинного города Умань Черкасской области по адресу улица Киевская, 12-я, признан одним из Семи чудес Украины и выдающимся шедевром мирового ландшафтного зодчества конца XVIII — начала XIX веков.

Этот уникальный музей природы под открытым небом имеет статус научно-исследовательского института в составе Отделения общей биологии Национальной академии наук Украины, раскинулся на масштабной территории площадью 179,2 гектара.

Читай в материале подробности о парке Софиевка, его истории основания и развития и другие интересные факты.

Парк Софиевка: все об одном из чудес Украины

Чем известен парк Софиевка

Ежегодно живописные аллеи парка посещают около 150 тысяч туристов со всего мира, хотя научно обоснованная экологическая норма заповедника позволяет принимать до полумиллиона гостей в год.

Главной особенностью Софиевки является ее невероятное богатство флоры, насчитывающее более 3 300 видов, форм и таксонов местных и экзотических растений.

Среди них особую ценность имеют уникальные столетние деревья, такие как болотные кипарисы (таксодиумы), стройные сосны Веймутова, платаны, реликтовые гинкго билоба, а также величественные тюльпановые деревья, расцветающие в конце мая.

Гордость современной парковой инфраструктуры — роскошный розарий в западной части, где собрано более 5 тысяч экземпляров 150 элитных сортов роз.

История основания и развития парка Софиевка

История возникновения этого сказочного уголка связана с историей большой и страстной любви.

Парк был заложен в 1796 году самым богатым польским магнатом, графом Станиславом Щенсным Потоцким, как роскошный подарок ко дню именин в мае 1802 для его жены, красавицы-грекини Софии Витт-Потоцкой.

Идея создать садово-парковый ансамбль в романтическом стиле с визуализацией сюжетов древнегреческих и древнеримских мифов принадлежала лично графине, скучавшей по своей средиземноморской родине.

Автором топографического и архитектурного проекта, а также главным руководителем всех строительных работ стал талантливый польский военный инженер Людвиг Метцель.

Он сумел превратить дикую, практически безлесную местность Каменки, изрезанную глубокими оврагами, балками и гранитными выходами скал, в гармоничное рукотворное экопространство, где каждый элемент служит наглядной иллюстрацией к бессмертным поэмам Гомера Илиада и Одиссея.

После конфискации уманских владений Потоцких царским правительством в 1832 году в результате польского восстания парк перешел в собственность Киевской казенной палаты, а впоследствии — под управление военных поселений, получив название Царицын сад в честь жены Николая I, Александры Федоровны.

В это время, под руководством академика архитектуры Андрея Штакеншнейдера, произошло обновление архитектурного ансамбля: вместо старых готических башен были построены классические входные башни в античном стиле, возведен Павильон Флоры, Розовый павильон на острове Анти-Цирцеу и аллея с городом.

С 1859 года парк служил учебно-экспертной базой Главного училища садоводства России, а в советское время, в 1929 году, получил статус государственного заповедника.

Самым тяжелым испытанием новой истории стало разрушительное стихийное бедствие в марте 1980 года, когда в результате внезапного таяния снега прорвало дамбу Красноставского водоема и мощный селевой поток пронесся вдоль русла Каменки, уничтожив мосты, шлюзы, асфальт и редкие.

Масштабное расширение произошло к 200-летию парка в 1996 году, когда в западной части на базе Грековой балки была создана новая современная зона площадью более 50 гектаров с четырьмя ставками и развитой инфраструктурой.

Символично, что в 1984 году в честь уманского дендропарка была названа малая планета №2259.

На что посмотреть в парке Софиевка

Сегодня композиционная картина парка проходит вдоль реки Каменки, объединяя каскады искусственных бассейнов, озер, подземных каналов и монументальных скальных образований.

Центральное место занимает Нижний пруд с известным 14-метровым фонтаном Змея, вода к которому подается за счет уникального инженерного решения — естественного давления без насоса по тесаному гранитному водопроводу из Верхнего пруда.

Туристический маршрут по парку охватывает многочисленные локации: таинственный Критский лабиринт, Долину гигантов, романтические Елисейские поля, живописную Малую Швейцарию и Партерный амфитеатр, который после реставрации вернул свой вид с серпантиновыми дорожками и фонтаном Семиструмень.

Вокруг водоемов сосредоточено множество каменных гротов, среди которых выделяются Грот Фетиды, Западный грот, величественный Громовой грот с выдолбленной надписью Станислава Потоцкого, и Грот страха и сомнения, где 300-тонная гранитная глыба чудом удерживается только на трех точках опоры, выдержав несколько сильных землетрясений.

На аллеях установлены точные копии мраморных античных скульптур мыслителей и героев, в частности бюсты Платона, Аристотеля, Сократа и Гомера, а Темпейскую долину украшает гранитный обелиск.

Одной из популярнейших точек для туристов является путешествие на лодке полностью темной подземной рекой Ахеронт длиной 224 метра, которая протекает под землей на глубине до 3 метров от Верхнего пруда до Большого водопада.

Существует поверье, что движение по этому каналу нужно начинать именно с конца, чтобы символически вернуться от смерти к жизни, оставив позади все жизненные проблемы.

Павильон Флоры является традиционным местом для торжественной регистрации бракосочетаний, а Остров любви (Анти-Цирцеи) с его величественным Розовым павильоном, по народным преданиям, гарантирует скорую женитьбу влюбленным парам.

Дендропарк открыт для посещения ежедневно с 9:00 до 18:00, причем вход на территорию разрешен до 21:00, а после 18:00 прогулки полностью бесплатны для всех желающих.

Софиевка прекрасна в любое время года, однако лучше всего посещать ее либо весной во время цветения, либо золотой осенью, выбирая будние дни, когда тихий шум водопадов и пение птиц позволяют вполне почувствовать первобытную магию этого райского сада.

Фото: Софиевка.

Раньше мы рассказывали о Молодежном парке в Харькове – читай в материале об истории и происхождении этой локации.

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