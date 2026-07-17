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Парк имени Франко во Львове: куда пойти, что посмотреть и чем удивляет старейший парк Украины

Ольга Петухова, редактор сайта 17 июля 2026, 14:00 4 мин.
парк франко во львове

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