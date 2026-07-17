Парк имени Франко во Львове: куда пойти, что посмотреть и чем удивляет старейший парк Украины

Его уютные и тенистые аллеи намекают на древнюю (четырехсотлетнюю!) историю этого места, а сам парк имеет статус старейшего городского парка Украины.

Где находится парк Ивана Франко: адрес и как добраться

Парк имени Ивана Франко расположен в самом центре Львова, между улицами Университетской, Листопадового Чина и Крушельницкой.

Это одно из самых удобных зеленых мест города: всего в нескольких минутах ходьбы от Оперного театра и площади Рынок.

Рядом находится главный корпус Львовского национального университета имени Ивана Франко, а неподалеку расположены Дом ученых, собор Святого Юра и другие достопримечательности.

От Львовского оперного театра до парка можно неспешно дойти примерно за 10–15 минут. Если едешь общественным транспортом, выходи на остановках Университет или Ул. Устияновича, сюда ходят троллейбусы №22, 30 и 32, автобусы №33 и №92, а также маршрутка №138. Оттуда до центрального входа — всего несколько минут пешком.

История парка Ивана Франко во Львове

Парк Ивана Франко считается старейшим городским парком Украины. Его история началась еще в конце XVI века, когда львовский мещанин Ян Шольц-Вольфович заложил на этой территории сад. Позже его перепланировал в стиле итальянского Ренессанса венецианский консул Антонио Массари.

Почти 160 лет территория принадлежала ордену иезуитов. Именно поэтому парк долгое время назывался Иезуитским садом. Здесь действовали фольварк, кирпичный завод и пивоварня, а в 1773 году орден был ликвидирован.

А после перехода Галиции под власть Австрии император Иосиф II передал парк городу. Так он стал одним из старейших муниципальных парков не только Украины, но и Восточной Европы.

За свою многовековую историю парк неоднократно менял название. В польский период он был парком Костюшко, а в 1950 году получил имя украинского писателя Ивана Франко, которое носит и сегодня.

Что интересного посмотреть в парке Франко

Главное украшение парка — его старинные аллеи, по которым жители Львова гуляли еще несколько столетий назад. Здесь растут десятки видов деревьев, среди которых встречаются экземпляры возрастом более 200 лет.

Одним из символов парка стала изящная ротонда-беседка XIX века. Когда-то здесь выступали духовые оркестры и проводились городские праздники, а сегодня это одна из самых популярных локаций для фотографий.

До Второй мировой войны у входа был установлен памятник наместнику Галиции Агенору Голуховскому. После войны его демонтировали, а на этом месте установили декоративную чугунную вазу с барельефами, которую можно увидеть и сегодня.

А еще мало кто знает, что в начале XX века архитектор Кароль Рихтман-Рудневский создал проект современного летнего театра из металла, камня и стекла, который должен был иметь раздвижную крышу, кафе и магазины. Однако из-за высокой стоимости проект в парке Франко так и не был реализован.

Есть у парка и современная интересная страница. В конце 1990-х здесь хотели построить ресторан McDonald’s с McDrive прямо среди зеленых насаждений. После обсуждений от этой идеи отказались, благодаря чему парк сохранил свой исторический облик.

Благодаря соседству со Львовским университетом парк давно стал любимым местом студентов. Здесь отдыхают между парами, занимаются спортом, йогой и просто гуляют по извилистым аллеям. Сегодня в парке также есть детская площадка и зона для выгула собак.

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Источник фото: Lviv.travel.