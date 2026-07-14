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Непогода во Львове: из-за сильного ливня подтопило улицы, молния попала в телебашню

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июля 2026, 12:00 2 мин.
Непогода во Львове 14 июля 2026

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