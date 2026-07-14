Непогода во Львове: из-за сильного ливня подтопило улицы, молния попала в телебашню

В понедельник, 14 июля, Львов оказался во власти непогоды. Город накрыли сильные дожди, грозы и шквальный ветер. Из-за интенсивного ливня отдельные улицы подтопило, а молния ударила в львовскую телебашню.

Непогода во Львове 14 июля 2026 года: город накрыла гроза

Во время грозы молния ударила во львовскую телебашню. В сети очевидцы опубликовали видео момента попадания. Информации о повреждениях сооружения или перебоях в его работе на данный момент не поступало.

Сильный дождь за короткое время вызвал подтопления в разных районах Львова. В частности, на улице Лычаковской из-за большого количества осадков образовался настоящий поток воды, который затруднил движение транспорта и пешеходов.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео последствий непогоды, на которых видны затопленные дороги и значительные скопления воды.

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Ливень во Львовской области: синоптики предупредили

Львовский региональный центр по гидрометеорологии предупредил, что до конца суток 14 июля на территории Львовской области и в самом Львове сохранится неустойчивая погода.

По прогнозу синоптиков ожидаются грозы, местами град, шквалы ветра скоростью 15–20 м/с, а также сильные ливневые дожди.

В связи с ухудшением погодных условий объявлен I уровень опасности (желтый).

Специалисты призывают жителей области быть осторожными во время пребывания на улице, не парковать автомобили под деревьями и возле рекламных конструкций, а также следить за официальными сообщениями о развитии погодной ситуации.

Во время сильной грозы во Львове шквальный ветер буквально вырывал многолетние деревья с корнем и срывал крыши с домов.

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