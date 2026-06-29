Гроза во Львове 29 июня: поваленные деревья, оборванные провода и сорванная крыша на здании РГА

Львов оказался в эпицентре мощной стихии: поваленные деревья, оборванные линии электропередач и поврежденные здания стали следствием непогоды, накрывшей город 29 июня. Из-за шквального ветра и ливня в областном центре зафиксированы многочисленные аварийные ситуации, а городские службы работают в усиленном режиме.

Гроза во Львове: что известно

Мэр города Андрей Садовый одним из первых обратился к жителям с экстренным призывом.

— Во Львове мощная гроза. Прошу всех быть осторожными. Не прячьтесь под деревьями, рекламными конструкциями или линиями электропередач. Если есть возможность, переждите непогоду в безопасном помещении. Если из-за непогоды упало дерево, оборвались провода или возникла другая опасная ситуация, сообщайте на Горячую линию города 15-80, — призвал мэр

Львовский городской совет подтвердил, что все коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Сильная гроза во Львове сопровождается шквалистым ветром, который валит деревья и обрывает контактные сети.

Специалисты ЛКП Львовэлектротранс уже работают над восстановлением движения на наиболее критических участках. Жителей призывают держаться подальше от металлических конструкций и не парковать автомобили возле зеленых насаждений.

Сильная гроза во Львове: масштабные повреждения инфраструктуры

Ситуация в городе остается напряженной, так как непогода продолжается. Андрей Садовый предоставил подробный перечень разрушений, которые вызвала гроза во Львове.

По его словам, поваленные деревья зафиксированы на улицах Коперника и Ефремова. Возле парка Франко огромное дерево упало прямо на троллейбус, а возле церкви Святого Юра повреждена контактная сеть.

Обрывы линий электропередач произошли на улице Соломии Крушельницкой, на кольце Чорновола — Липинского, на перекрестке Степана Бандеры — Коперника и возле остановки “Соборная” на улице Ивана Франко.

Гроза привела к тому, что на улице Липинского пришлось временно отключить напряжение. Кроме того, на перекрестке Варшавская — Тунельная упал светофор, а на здании Шевченковской районной администрации ветер сорвал часть крыши и повредил окна.

— Все городские службы работают. Как только погода позволит безопасно выполнять работы, приступим к ликвидации последствий. Если видите поваленные деревья или оборванные провода, звоните 15-80, — добавил Андрей Садовый.

Спасатели предупреждают, что гроза в Львовской области может продолжаться до конца суток. ГСЧС объявила первый уровень опасности.

— 29 июня в ближайший час с сохранением до конца суток в западных, северных и центральных областях ожидаются грозы. Во Львовской и соседних областях возможен град диаметром 6-19 мм и шквалы 15-20 метров в секунду. Также 30 июня днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются грозы и град, — акцентировали в ГСЧС.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, а также движения транспорта.

Фото в матеріалі: Андрій Садовий.

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