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Гроза во Львове 29 июня: поваленные деревья, оборванные провода и сорванная крыша на здании РГА

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 июня 2026, 17:40 3 мин.
Гроза во Львове сегодня

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