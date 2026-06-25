Погода во Львове на август 2026: постепенное окончание лета прибудет в город

Август — месяц, когда лето начинает постепенно передавать эстафету осени, но Львов еще долго держится за тепло.

Улицы, кафе и парки города еще живут в летнем ритме, хотя вечера уже напоминают, что перемены не за горами. Читай, какая погода ожидает Львова в августе 2026 и к чему стоит готовиться — в материале.

Погода во Львове на август 2026: первая декада, с 01.08 по 10.08

Начало месяца кажется теплым, но не без осадков. Уже 2 августа город накроет дождь, а 6 и 7 числа отметятся дождем и грозой соответственно — это будет хорошей возможностью переждать непогоду в одном из уютных кафе города.

Остальные дни декады пройдут под переменной облачностью с приятными солнечными промежутками.

Температура при этом будет оставаться стабильно теплой: днем ​​– неизменные +26°C, ночью – +15…+17°C – август не будет спешить охлаждать город.

Погода во Львове в августе 2026: вторая декада, с 11.08 по 20.08

Первая половина этой десятидневки продолжит традиции предыдущей недели: преимущественно солнечно или переменная облачность, без осадков, температура днем ​​будет держаться на +25…+26°C.

Особенно погожим кажется 13 августа, ведь в этот день предполагается ясное небо и настоящее летнее тепло. Однако с 16 числа погода станет заметно меняться: похолодание придет постепенно, а 19 и 20 августа принесут дожди.

Ночью температура опустится до +10…+13°C — впервые за весь июль-август ночной воздух станет по-настоящему прохладным.

Прогноз погоды во Львове на август 2026 г.: третья декада, с 21.08 по 31.08

Завершающая часть месяца пройдет без осадков – преимущественно солнечно или переменная облачность. Температура уже не вернется к пиковым значениям: днем ​​– +21…+24°C, ночью – лишь +9…+14°C. Эти цифры отчетливо сигнализируют о том, что осень уже стоит на пороге.

Несмотря на ночную прохладу, дни останутся комфортными для прогулок и отдыха на открытом воздухе.

Луна завершится тихо и спокойно: 31 августа прогнозируется переменная облачность, +23°C днем ​​и всего +9°C ночью, что станет красноречивым напоминанием: сентябрь уже совсем близко.

Раньше мы писали, какая будет погода на август 2026 в Украине — читай в материале, как лето будет постепенно завершаться.

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