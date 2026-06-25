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Погода во Львове на август 2026: постепенное окончание лета прибудет в город

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 июня 2026, 17:30 3 мин.
прогноз погоды во львове на август 2026
Фото Unsplash

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