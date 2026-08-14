Погода в Одессе на сентябрь 2026: будет ли долгим бархатный сезон и когда похолодает

Сентябрьский отпуск в Одессе всегда в топе, а некоторые специально откладывают отдых на бархатный сезон. Так чего же ждать в этом году и побалует ли ветреный город у моря хорошей погодой?

Читай прогноз погоды в Одессе на месяц сентябрь 2026.

Погода в Одессе в сентябре 2026: долгосрочный прогноз

Погода в Одессе на сентябрь 2026: первая декада, 1–10 числа

Сентябрь в Одессе начнется почти по-летнему. В первые дни столбики термометров будут держаться около +27 °C, а ночью будет около +20 °C.

К 4–5 числу дневная температура немного снизится — до +26 °C, а ночи станут свежее.

6 сентября возможно кратковременное похолодание до +24 °C, после чего тепло снова вернется: 7–8 сентября ожидается до +26 °C. Далее температура плавно опустится до +25 °C.

Прогноз погоды в Одессе на сентябрь 2026: вторая декада, 11–20 числа

Середина месяца уже больше будет напоминать осень. 11–12 числа температура днем будет около +22 °C, а ночью — +15–17 °C.

13–14 сентября возможен небольшой теплый отскок: от +20 °C до +23 °C. В то же время именно в этот период в прогнозе появляются дождливые дни. Осадки синоптики прогнозируют на 14, 17 и 18 сентября.

Днем преимущественно +19…+23 °C, а ночью воздух остынет до +12…+15 °C. В конце декады станет прохладнее — около +18 °C днем.

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Погода в Одессе на месяц сентябрь 2026: третья декада, 21–30 числа

Последние десять дней сентября ожидаем заметно более прохладную погоду. 21–24 сентября днем прогнозируют +18…+21 °C, а ночью — +12…+16 °C. 24 сентября возможен дождь.

Наиболее ощутимое похолодание придет после 25 сентября: температура днем опустится до +17…+18 °C, а ночью — до +9…+10 °C.

Дожди могут напомнить о себе 27–28 числа, хотя между ними будут и солнечные дни.

Учитывай, что долгосрочные прогнозы корректируются, ведь Украинский гидрометцентр дает точные данные примерно за неделю.

А еще поинтересуйся, какие пляжи открыты в Одессе 2026: где официально разрешено купаться.

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