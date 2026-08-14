Досуг Погода

Погода в Одессе на сентябрь 2026: будет ли долгим бархатный сезон и когда похолодает

Ольга Петухова, редактор сайта 14 августа 2026, 15:00 2 мин.
погода в одессе сентябрь 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь