Фонари: дата выхода эпизодов нового сериала Вселенной DC

На HBO появился новый научно-фантастический сериал Вселенной DC — Фонари (Lanterns), рассказывающий об опытном межгалактическом миротворце Хэле Джордане и рекруте Джоне Стюарте. Премьера третьего сериала из новой Вселенной DC состоялась 16 августа.

Рассказываем, что известно о датах выхода серий Фонарей, актеров и сюжете сериала.

Сериал Фонари: дата выхода серий

Сериал о зеленых фонарях стартовал на HBO и HBO Мах в конце лета. В этой супергеройской истории будет восемь эпизодов, семь из которых уже вышли на экран. Полный график выхода эпизодов сериала Lanterns таков:

16 августа — Пилот;

23 августа — Падение доверия;

30 августа — OutKast;

6 сентября — Винни;

13 сентября — Погасить свет;

20 сентября — Плохая оптика;

27 сентября — Наследие Джорданских парней;

4 октября — Грязь и звезды.

Актеры сериала Фонари

Супергеройский сериал Фонари спродюсировали DC Studios и Warner Bros. Television. Шоураннером стал номинант на премию Эмми Крис Манди, который, в частности, был шоуранером сериала Озарк и исполнительным продюсером Настоящего детектива в 4 сезоне.

Главные роли исполнили известные актеры — Кайл Чендлер и Аарон Пьер. Кайл Чендлер сыграл одного из Зеленых Фонарей и одного из основателей Лиги Справедливости — легендарного Хэла Джорджана. Аарон Пьер исполнил роль Джона Стюарта, являющегося новобранцем Корпуса Зеленых Фонарей — организации межгалактических сил, которая должна патрулировать и защищать все уголки Вселенной.

Также в новом супергеройском сериале сыграли Келли Макдоналд (шериф Керри), Гаррет Диллахант (владелец ранчо Уильям), Пурна Джаганнатан (жена Уильяма Зои) и другие.

Фонари 1 сезон: сюжет сериала

В первом сезоне Фонарей история начинается с того, что бывший способный морской пехотинец Джон Стюарт становится новым Фонарем. Его наставником является разочарованный и привередливый Хэл Джорджан. Они вдвоем приезжают в штат Небраска, чтобы расследовать преступление, которое не является чем-то экстраординарным, пока не появляются признаки вмешательства инопланетян.

События первой серии происходят в разных временных отрезках, а финал удивляет зрителей своим неожиданным поворотом.

Вселенная DC (DC Universe) — это вымышленная вселенная, объединяющая фильмы и сериалы о супергероях и другие продукты, основанные на американских комиксах DC Comics.

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Фото: скриншот с YouTube

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