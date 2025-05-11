Когда выйдет Форсаж 11: о чем будет продолжение культовой франшизы

Фото IMDb Любители франшизы Форсаж ждут новой части фильма. Многие ищут, когда выйдет Форсаж 11. Сюжет фильма продолжит историю десятой части. Главный герой Доминик Торетто снова будет противостоять преступникам. Читай в материале, когда выйдет Форсаж 11, и о чем будет фильм.Когда выйдет Форсаж 11 В своем Instagram Вин Дизель сообщил, что Форсаж 11 выйдет в 2026 году. Хотя раньше он говорил, что премьера будет в апреле 2025 года. Universal говорит мне одно ухо, что нам нужен Форсаж-11 до марта 2026 года. В другое ухо мне говорят, что нам нужны два фильма, чтобы сделать финал! Затем сценарист Форсажа-5 прислал мне это изображение и сказал, что нам нужно увидеть, как Дом и Хоббс разрешат свои разногласия. Я просто хочу вернуться к настоящей уличной гонке, реалистичным трюкам… и воссоединению этого прекрасного братства, — подписал фотографию Дизель. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vin Diesel (@vindiesel) Эти слова имеют намек на то, что будет и Форсаж 12. Ведь для финала одного фильма Форсаж 11 не хватит. А также мы увидим давнего знакомого Хоббса, роль которого играет Дуэйн Джонсон. Ранее режиссер Луи Летерье также говорил, что релиз фильма состоится в 2026 году. По его словам, фильм выйдет в прокат того дня, когда исполнится 25 лет с момента выхода первого Форсажа. Первая часть Форсажа вышла в свет 18 июня 2001 года. Читать по теме Уэнсдей 2 сезон: дата выхода и новый трейлер Рассказываем, что известно о втором сезоне Уэнсдей. Форсаж 11: о чем фильм Действие фильма Форсаж 11 начнется с того же места, на котором оборвалась десятая часть. Доминик Торетто снова будет противостоять антагонисту в исполнении Джейсона Момоа, социопату и сыну погибшего наркобарона. Сейчас выходит много игровых фильмов по мотивам мультиков. Ранее мы рассказывали, когда выйдет фильм Как приручить дракона.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Фильмы и сериалы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter