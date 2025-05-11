Коли вийде Форсаж 11: про що буде продовження культової франшизи

Шанувальники франшизи Форсаж чекають нової частини фільму. Багато людей шукають, коли вийде Форсаж 11.

Сюжет фільму продовжить історію десятої частини. Головний герой Домінік Торетто знову буде протистояти злочинцям.

Читай у матеріалі, коли вийде Форсаж 11 та про що буде фільм.

Коли вийде Форсаж 11

У своєму Instagram Він Дизель повідомив, що Форсаж 11 вийде у 2026 році. Хоча раніше він говорив, що прем’єра буде у квітні 2025.

Universal каже мені в одне вухо, що нам потрібний Форсаж-11 до березня 2026 року. В інше вухо мені кажуть, що нам потрібні два фільми, щоб зробити фінал!

Потім сценарист Форсажа-5 надіслав мені це зображення і сказав, що нам потрібно побачити, як Дом та Хоббс вирішать свої розбіжності. Я просто хочу повернутися до справжніх вуличних перегонів, реалістичних трюків… і возз’єднання цього прекрасного братства, — підписав світлину Дизель.

Ці слова мають натяк на те, що буде і Форсаж 12. Адже для фіналу одного фільму Форсаж 11 не вистачить А також ми побачимо давнього знайомого Хоббса, роль якого грає Дуейн Джонсон.

Раніше режисер Луї Летер’є також говорив, що реліз стрічки відбудеться у 2026 році. За його словами, фільм вийде у прокат того дня, коли виповниться 25 років з моменту виходу першого Форсажу.

Перша частина Форсажу вийшла в світ 18 червня 2001 року.

Форсаж 11: про що фільм

Дія фільму Форсаж 11 розпочнеться з того самого місця, на якому обірвалася десята частина. Домінік Торетто знову протистоятиме антагоністові у виконанні Джейсона Момоа, соціопатові і синові загиблого наркобарона.

Зараз виходить багато ігрових фільмів за мотивами мультиків. Раніше ми розповідали, коли вийде фільм Як приборкати дракона.

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