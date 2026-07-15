Фільми 2027: 30 найгучніших прем’єр року, які не можна пропустити

Бетмен: Частина II — 1 жовтня 2027 Володар перснів: Полювання на Голлума — 17 грудня 2027 Їжак Сонік 4 — 19 березня 2027 Зоряні війни: Зоряний винищувач — 28 травня 2027 Людина-павук: По той бік Всесвіту — 20 червня 2027 Екзорцист — 12 березня 2027 Бджоляр 2 — 15 січня 2027 Месники: Таємні війни — 17 грудня 2027 Шрек 5 — 30 червня 2027 Космічні яйця 2 — 2027 (точну дату ще не оголошено) Льодовиковий період: Точка кипіння — 5 лютого 2027 П’ять ночей у Фредді 3 — 2027 (дату уточнюють) Залишитися (Remain) — 5 лютого 2027 Легенда про Зельду — 7 травня 2027 Супермен: Людина завтрашнього дня — 9 липня 2027 Страсті Христові: Воскресіння. Частина 1 — 26 березня 2027 Тихе місце 3 — 30 липня 2027 Соловей — 12 лютого 2027 Як приборкати дракона 2 — 11 червня 2027 Minecraft 2 — 23 липня 2027 Зоряні війни: Новий орден джедаїв — 17 грудня 2027 Гремліни 3 — 19 листопада 2027 Крижане серце 3 — 24 листопада 2027 F.A.S.T. — 23 квітня 2027 Закляття: Перше причастя — 10 вересня 2027 Поліція Маямі — 6 серпня 2027 Сімпсони у кіно 2 — 3 вересня 2027 Афера Томаса Крауна — 5 березня 2027 Форсаж 11 — дату прем’єри ще не оголошено Ґодзілла та Конг: Супернова — 26 березня 2027

Фільми 2027: що відомо про найгучніші прем’єри

Бетмен: Частина II

Після успіху першої частини Метт Рівз повертає Роберта Паттінсона до ролі Темного лицаря. За чутками, головним антагоністом стане Містер Фріз, а також може знову з’явитися Джокер Баррі Кеогана. Якщо сиквел збереже похмуру атмосферу першого фільму, це буде одна з головних кіноподій року.

Володар перснів: Полювання на Голлума

Події фільму розгорнуться між Гобітом і Братством Персня, коли Арагорн вирушає на пошуки Голлума. Режисером став Енді Серкіс, який знову зіграє Смеаґола. До своїх ролей також повернуться Ієн Маккеллен і Елайджа Вуд.

Форсаж 11

Фінальна глава однієї з найуспішніших автомобільних франшиз Голлівуду поки що залишається загадкою. Студія обіцяє завершити історію Домініка Торетто масштабним екшеном, але подробиці сюжету ще не розкриваються.

Зоряні війни: Зоряний винищувач

Перша велика кінопрем’єра у всесвіті Star Wars за багато років. Головну роль виконає Раян Гослінг, а режисером став Шон Леві. Історія розповість про пілота, який опиниться в центрі подій, що можуть змінити майбутнє Сили.

Зоряні війни: Новий орден джедаїв

Дейзі Рідлі повертається до ролі Рей, яка спробує відродити Орден джедаїв після подій нової трилогії. Саме від цього фільму багато фанатів чекають нового старту легендарної франшизи.

Месники: Таємні війни

Marvel готує один із наймасштабніших фільмів у своїй історії. Брати Руссо знову очолили проєкт, який має стати кульмінацією нового етапу кіновсесвіту.

Легенда про Зельду

Одна з найвідоміших відеоігор світу нарешті отримує повнометражну екранізацію. Режисер Вес Болл обіцяє масштабне фентезі про принцесу Зельду та героя Лінка.

Супермен: Людина завтрашнього дня

Новий фільм DC покаже незвичний союз Супермена і Лекса Лютора, які змушені об’єднатися проти небезпечнішого ворога.

Страсті Христові: Воскресіння. Частина 1

Мел Гібсон повертається до своєї найвідомішої картини. Продовження історії про воскресіння Ісуса стане першою частиною масштабної дилогії.

Людина-павук: По той бік Всесвіту

Фінал анімаційної трилогії про Майлза Моралеса. Після революційного візуального стилю перших двох частин творці обіцяють не менш видовищне завершення історії.

F.A.S.T.

На перший погляд — типовий бойовик про боротьбу з наркокартелями. Але сценарій написав Тейлор Шерідан — автор Сікаріо, Єллоустоуна та Вітряної ріки, тому очікування від стрічки дуже високі.

Афера Томаса Крауна

Нова версія культової історії про харизматичного мільйонера-злодія. Майкл Б. Джордан не лише зіграв головну роль, а й виступив режисером фільму. Компанію йому склали Адріа Архона, Обрі Плаза та Кеннет Брана.

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Джерело фото: Кinowar.com.