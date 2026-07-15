Огірки з французькою гірчицею на зиму: хрусткий рецепт на всі випадки

Якщо звичайні мариновані огірки вже стали класикою, саме час спробувати новий варіант консервації. Огірки з французькою гірчицею на зиму виходять ароматними, хрусткими та з легкою пікантною ноткою.

Завдяки зернистій гірчиці маринад набуває насиченого смаку, а самі огірки чудово смакують як до картоплі, м’яса чи шашлику, так і на святковому столі. Ділимося простим рецептом, який не потребує складних інгредієнтів.

Огірки з французькою гірчицею на зиму: рецепт

Для цього рецепта знадобляться прості продукти, які легко знайти в будь-якому магазині. Родзинкою маринаду є французька гірчиця в зернах — саме вона надає огіркам приємної пікантності, легкого пряного аромату та робить смак більш насиченим. Із зазначеної кількості інгредієнтів готується маринад на 1 літр води.

Інгредієнти для маринаду (на 1 літр води)

вода — 1 л;

цукор — 1/2 склянки;

сіль — 2 столові ложки без гірки;

оцет — 1/2 склянки;

французька гірчиця в зернах — 1 баночка.

Для кожної банки:

огірки;

5 зубчиків часнику;

5 горошин чорного перцю;

1 гілочка кропу.

Як приготувати мариновані огірки з французькою гірчицею на зиму

Насамперед добре вимий огірки. Якщо вони щойно зібрані з грядки, достатньо їх помити. Якщо ж овочі куплені або вже полежали, замочіть їх у холодній воді на кілька годин — це допоможе зберегти хрусткість після консервування.

На дно стерилізованих банок покладіть часник, перець горошком і гілочку кропу. Потім щільно заповніть банки огірками.

Для маринаду доведи воду до кипіння, додай сіль, цукор, оцет і французьку гірчицю. Ретельно перемішай, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися.

Гарячим маринадом залий огірки, накрий банки стерилізованими кришками та поставте стерилізувати на 5–7 хвилин після закипання води.

Після цього одразу закатайте банки, переверніть догори дном, укутайте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Готові огірки на зиму з французькою гірчицею добре зберігаються у прохолодному місці, а завдяки зернистій гірчиці мають оригінальний смак і апетитний вигляд.

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