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Таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів: якщо складаєш іспити на магістра

Ольга Петухова, редакторка сайту 15 Липня 2026, 16:30 2 хв.
таблиця переведення балів еві
Фото Pexels

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