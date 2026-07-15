Таблиці переведення балів ЄВІ в шкалу 100-200 балів: якщо складаєш іспити на магістра

Якщо бакалаврат для тебе — не “стеля”, і ти плануєш йти далі та здобути вищу освіту на магістратурі, доведеться іще раз піддати тортурам свої нерви й пройти додатковий іспит. Він має назву ЄВІ (єдиний вступний іспит). Цього літа він вже стартував і ти, можливо, у бентежному очікуванні своїх балів. Але тепер тобі доведеться перевести отримані на ЄВІ бали в іншу систему оцінювання. Як зробити переведення балів ЄВІ за допомогою таблиць — дізнайся з нашого матеріалу.

Переведення балів ЄВІ: максимальні показники тестів та як їх опрацювати далі

Цьогоріч усі абітурієнти, які хочуть продовжити освіту в магістратурі, традиційно складатимуть єдиний вступний іспит, що складається з двох блоків. Перший має назву тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і містить 33 завдання.

Саме він визначає твій рівень комунікативних здібностей та показує аналітичні можливості твого розуму. Максимум, який ти можеш отримати за виконання цих завдань — 33 бали.

Другий тест оцінює рівень володіння іноземною мовою. Тут ти можеш зупинити свій вибір на англійській, німецькій, французькій або іспанській мові. Найкращі виконання цих завдань принесуть тобі 30 балів.

Але, щоб зрозуміти, чи достатньо отриманих тобою оцінок для вступу на магістра, ти маєш перевести їх в систему за іншою шкалою: 100-200 балів. Як це зробити? Просто знайди свої бали в таблиці — і переглянь відповідні їм в її іншому стовпчику.

Таблиця переведення балів ТЗНК ( тесту загальної навчальної компетентності) у шкалу 100-200

Без написання ЄВІ абітурієнти не зможуть взяти участь у вступній кампанії в магістратуру. Аби отримати право на участь у конкурсному відборі до магістратури, у 2026 році потрібно набрати щонайменше п’ять тестових балів у кожному блоці.

Для відбору в аспірантуру на ЄВІ потрібно набрати мінімум 17 балів у першому блоці, та 16 — у другому.

Як перевести тестові бали ЄВІ у шкалу 100-200

Раніше ми розповідали, які документи потрібні для вступу в університет в Україні 2026: перевір, чи маєш все необхідне.

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