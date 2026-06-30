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Прохідний бал ЄВІ-2026: яким є мінімальний поріг для вступу в магістратуру

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Червня 2026, 15:30 3 хв.
Прохідний бал ЄВІ 2026
Фото Pexels

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