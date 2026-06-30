Прохідний бал ЄВІ-2026: яким є мінімальний поріг для вступу в магістратуру

У 2026 році вступні іспити до магістратури в межах основної сесії триватимуть з 26 червня по 14 липня. Для вступників до аспірантури основна екзаменаційна сесія проходитиме з 14 по 29 липня.

Ті, хто вже склав тести, цікавляться, яким буде мінімальний прохідний бал ЄВІ у 2026 році. Про те, як розрахувати його — читай у матеріалі.

Як розрахувати мінімальний прохідний бал ЄВІ

Аби претендувати на подальше навчання і бути конкурентоспроможним на конкурсному наборі на магістратуру, абітурієнт має набрати мінімальну кількість балів.

За результатами складання тестів мінімальний прохідний бал ЄВІ становитиме 100 рейтингових балів.

Зараз вступники складають два види іспитів: з іноземної мови та загальної навчальної компетентності. Відповідно, мінімальні бали поділяються на дві частини.

У вступному блоці з іноземної мови абітурієнт має набрати не менш як 5 тестових балів з 30 можливих.

Це означає, що абітурієнт має правильно відповісти щонайменше на 5 тестових завдань у кожному блоці.

У блоці ТЗНК (тесту навчальної загальної компетенції) мінімальними є 5 балів з 33 можливих.

Щоб їх набрати, вступник повинен відповісти безпомилково на п’ять тестових завдань у кожному блоці.

Усі, хто пройдуть тести, отримають попередні результати, які можна буде перерахувати в бали ЄВІ за спеціальними таблицями й дізнатися, чи є прохідними твої бали ЄВІ.

Ті вступники, які пишуть тести ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування), мають трохи інший мінімальний поріг. У 2026 році вони мають набрати 35 прохідних балів зі 140 можливих.

Як і у випадку з ЄВІ це означає, що майбутній магістрант повинен набрати від 130 конкурсних балів.

Читати на тему Вступ у магістратуру 2026: МОН назвало точні дати проведення іспитів ЄВІ та ЄФВВ Коли почнеться реєстрація та іспити в магістратуру 2026?

Як розрахувати бал ЄВІ: формула

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3

де:

П1 — оцінка за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) на ЄВІ;

П2 — оцінка за тест з іноземної мови ЄВІ;

П3 — оцінка ЄФВВ / ЄДКІ / фахового іспиту (залежно від спеціальності).

Однак варто не забувати, що різні спеціальності передбачатимуть різні умови для розрахунку балів.

Свої остаточні результати за тести ЄВІ та за ЄФВВ абітурієнти можуть дізнатися у своєму електронному кабінеті на сайті УЦОЯО.

А раніше ми розповідали, коли подавати документи на вступ 2026: дати для майбутніх вступників на бакалаврат.

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