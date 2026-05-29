Коли подавати документи на вступ 2026: дати для майбутніх вступників на бакалаврат

Міністерство освіти і науки України затвердило Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році, який регламентує проведення цьогорічної вступної кампанії.

Коли подавати документи на вступ 2026

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (а також для випускників коледжів із дипломами молодшого спеціаліста, фахового молодшого або молодшого бакалавра, які цьогоріч беруть участь у спільному широкому конкурсі на рівних умовах) вступна кампанія на денну та інші форми навчання за державним замовленням пройде за таким затвердженим календарем:

01.07.2026: старт реєстрації електронних кабінетів вступників на вебпорталі ЄДЕБО (кабінети працюватимуть до 15.10). 03.07 — 10.07 (до 18:00): реєстрація абітурієнтів на участь у творчих конкурсах та індивідуальних усних співбесідах для вступу на бюджет (для контрактників реєстрація триватиме до 18:00 25.07). 08.07 — 19.07: проведення творчих конкурсів у кілька потоків за всіма джерелами фінансування (для контракту співбесіди та конкурси триватимуть до 01.08). 19.07: початок офіційного прийому та реєстрації електронних заяв від вступників до закладів вищої освіти. 01.08 (о 18:00): завершення прийому вступних заяв від абітурієнтів. Не пізніше 06.08: оприлюднення загальнонаціональних рейтингових списків та надання перших рекомендацій до зарахування на бюджетні місця. До 11.08 (до 18:00): виконання вступниками вимог до зарахування (підтвердження вибору місця навчання в кабінеті та підписання договору). До 13.08: офіційне зарахування вступників на бюджет, а також на контракт за заявами з пріоритетністю. До 20.08: переведення осіб, які були зараховані на контракт, на вакантні бюджетні місця (в обов’язковому порядку право на переведення мають діти загиблих захисників України та учасників Революції гідності, а діти УБД, особи з інвалідністю та ВПО переводяться за наявності місць). Не раніше 14.08 — до 30.08: надання другої хвилі рекомендацій та фінальне зарахування на контракт за кошти фізичних або юридичних осіб. Для заочної та інших форм навчання за контрактом ВНЗ можуть встановлювати додаткові сесії з 01.09 до 15.10.

Що змінилося у процесі подачі документів у 2026 році

Однією з головних новацій стало повне скасування мотиваційних листів як складника вступної заяви — у 2026 році їх подавати не потрібно.

Також встановлено жорсткий ліміт на кількість поданих заяв: упродовж усієї кампанії вступник може зареєструвати до 10 заяв сукупно, з яких не більше ніж 5 — на місця державного замовлення (бюджет).

Систему пріоритетів, яка раніше використовувалася лише на бакалавраті, цьогоріч масштабовано і на магістратуру, причому як на бюджетну, так і на контрактну форми навчання.

Важливі зміни зачепили творчі спеціальності — коефіцієнт творчого конкурсу у структурі бала зріс до 0,7. Водночас усі внутрішні оцінювання (співбесіди замість НМТ, творчі конкурси, фахові іспити в магістратуру) проводитимуться виключно в очному форматі.

Дистанційне оцінювання залишили як виняток лише для вступників із тимчасово окупованих територій, військовослужбовців та членів національних збірних.

Також у 2026 році держава дозволила зараховувати результати національних випускних іспитів європейських шкіл замість НМТ для українських громадян за кордоном.

