Когда подавать документы на поступление 2026: даты для будущих поступающих на бакалаврат

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году, регламентирующий проведение вступительной кампании.

Читай в материале, когда подавать документы на поступление 2026, какие изменения претерпел процесс подачи в отношении прошлого года и другие подробности.

Когда подавать документы на поступление 2026 года

Для поступающих на основе полного общего среднего образования (а также для выпускников колледжей с дипломами младшего специалиста, профессионального младшего или младшего бакалавра, участвующих в общем широком конкурсе на равных условиях) вступительная кампания на дневную и другие формы обучения по государственному заказу пройдет по следующему утвержденному календарю:

01.07.2026: старт регистрации электронных кабинетов абитуриентов на вебпортале ЕГЕБО (кабинеты будут работать до 15.10). 03.07 — 10.07 (до 18:00): регистрация абитуриентов на участие в творческих конкурсах и индивидуальных устных собеседованиях для поступления на бюджет (для контрактников регистрация продлится до 18:00 25.07). 08.07 — 19.07: проведение творческих конкурсов в несколько потоков по всем источникам финансирования (для контракта собеседования и конкурсы продлятся до 01.08). 19.07: начало официального приема и регистрации электронных заявлений от поступающих в заведения высшего образования. 01.08 (в 18:00): завершение приема вступительных заявлений от абитуриентов. Не позднее 06.08: обнародование общенациональных рейтинговых списков и предоставление первых рекомендаций к зачислению на бюджетные места. До 11.08 (до 18:00): выполнение поступающими требований к зачислению (подтверждение выбора места обучения в кабинете и подписание договора). До 13.08: официальное зачисление поступающих на бюджет, а также на контракт по заявлениям с приоритетностью. До 20.08: перевод лиц, зачисленных на контракт, на вакантные бюджетные места (в обязательном порядке право на перевод имеют дети погибших защитников Украины и участников Революции достоинства, а дети УБД, лица с инвалидностью и ВПЛ переводятся при наличии мест). Не ранее 14.08 – до 30.08: предоставление второй волны рекомендаций и финальное зачисление на контракт за средства физических или юридических лиц. Для заочной и других форм обучения по контракту ВУЗы могут устанавливать дополнительные сессии с 01.09 по 15.10.

Что изменилось в процессе подачи документов в 2026 году

Одной из главных новаций стала полная отмена мотивационных писем как составляющей вступительного заявления — в 2026 году их подавать не нужно.

Также установлен жесткий лимит на количество поданных заявлений: в течение всей кампании абитуриент может зарегистрировать до 10 заявлений совокупно, из которых не более 5 — на места государственного заказа (бюджет).

Система приоритетов, которая раньше использовалась только на бакалаврате, в этом году масштабирована и на магистратуру, причем как на бюджетную, так и контрактную формы обучения.

Важные изменения затронули творческие специальности – коэффициент творческого конкурса в структуре балла вырос до 0,7. В то же время все внутренние оценки (собеседования вместо НМТ, творческие конкурсы, профессиональные экзамены в магистратуру) будут проводиться исключительно в очном формате.

Дистанционную оценку оставили в виде исключения только для поступающих с временно оккупированных территорий, военнослужащих и членов национальных сборных.

Также в 2026 году государство разрешило засчитывать результаты национальных выпускных экзаменов европейских школ вместо НМТ для украинских граждан за рубежом.

