Сколько вопросов на НМТ-2026: количество и вид вопросов по разным предметам

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил характеристики предметных тестов для национального мультипредметного теста 2026 года.

Сколько вопросов на НМТ-2026: количество на каждый предмет

Нынешняя структура предусматривает разное количество вопросов в зависимости от специфики учебной дисциплины. Наибольшее количество вопросов НМТ-2026 ожидает тех, кто выбирает иностранные языки, тогда как математика и физика остаются наиболее лаконичными по количеству вопросов, но не по сложности.

30 задач: украинский язык, украинская литература, история Украины, биология, география.

32 задачи: иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский).

24 задачи: химия.

22 задачи: математика, физика.

Разработчики тестов сохранили мультимодальный подход, чтобы проверить разные уровни знаний — от простого воспроизведения фактов до установления логических связей и решения практических задач.

В частности, предусмотрены следующие формы:

Выбор одного ответа: присутствует в тестах по всем предметам без исключения.

Логические пары (установление соответствия): применяется в украинском языке и литературе, истории, математике, физике, химии и биологии. В иностранных языках также предусмотрена специфическая форма соответствий.

Установка последовательности для истории Украины.

Выбор трех ответов из предложенных: история Украины, география и биология.

Краткий письменный ответ: задача, где нужно самостоятельно вписать число или слово (математика, география, физика, химия).

Заполнение пробелов в тексте: задачи для проверки знаний по иностранным языкам.

Одной из ключевых особенностей вопросов НМТ-2026 остается отсутствие задач открытой формы с развернутым ответом

